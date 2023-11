Dal Sud al Nord dell’Isola sono diverse e suggestive le tracce della Sardegna preistorica. Un patrimonio imperdibile per gli amanti dell’archeologia. Da non perdere.

Menhir e dolmen: guardiani di aree sacre e cimiteriali – Come i menhir, grandi e misteriosi monoliti di pietra infilati nel terreno, o i dolmen, megalitici monumenti funerari che testimoniano di riti religiosi del Neolitico.

Pranu Muttedu: la Stonehenge della Sardegna – Esteso 200mila metri quadri e immerso in lussureggianti querce da sughero e macchia mediterranea delle colline del Gerrei, è uno dei più suggestivi e importanti siti archeologici della Sardegna interna. A pochi chilometri dall’abitato di Goni, lungo la provinciale per Cagliari (ad appena mezz’ora dal capoluogo), si trova Pranu Muttedu, un’estesa piattaforma arenacea e scistosa dove sorge un vasto complesso monumentale prenuragico, “diviso” in più agglomerati. A nord, in località su Crancu, c’è l’agglomerato di capanne di riferimento della necropoli. A sud del villaggio, si trovano i sepolcreti di Pranu Muttedu e di Nuraxeddu, eccezionalmente attorniati da folti gruppi di menhir, in coppie, in allineamento o all’interno delle stesse tombe, e da costruzioni rotonde di probabile carattere sacrale. Ancora più a sud sorge scavata in roccione, la necropoli domus de Janas di Genna Accas con tre circoli tombali.

Il dolmen Sa Coveccada (Archivio L'Unione Sarda)

Sa Coveccada: il dolmen gigante del nord – Sa Coveccada è un monumento archeologico situato in un ampio tavolato trachitico del Meilogu, simbolo di Mores da cui dista circa sette chilometri. Sia per le notevoli dimensioni, sia perché considerato elemento importante nell'evoluzione delle architetture sepolcrali della preistoria della Sardegna, il dolmen di Sa Coveccada è considerato uno tra i più importanti al mondo. Al di fuori dell'Isola si possono trovare raffronti con i dolmen della necropoli di Ala Safat in Cisgiordania e con quello di Coste-Rouge Héraulte in Francia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata