Storia e archeologia, tradizioni e arte manifatturiera, mare incantevole e montagne selvagge del Supramonte, ricoperte da profumati boschi, che trasportano in un mondo magico e leggendario.

A Dorgali si trova un patrimonio naturalistico di ben 225 chilometri quadrati, uno dei territori comunali più belli ed estesi in Sardegna. Ecco cosa visitare a Dorgali e nelle vicinanze.

Il centro storico

Lungo le caratteristiche vie del centro storico si passeggia fra case di pietra vulcanica e botteghe, dove i gioielli in filigrana e le ceramiche fanno scoprire, insieme ai tappeti, la vocazione artigiana del borgo. Le chiese di San Lussorio, della Madonna d’Itria e la parrocchiale di santa Caterina sono testimoni della profonda devozione della sua popolazione. Un viaggio a ritroso nel tempo nel museo archeologico, che raccoglie i reperti di età nuragica (in particolare quelli del villaggio-santuario nuragico di Serra Òrrios) e di epoca punica e romana. A pochi chilometri dal paese si parte in escursione verso la valle di Lanaittu, sino al mitico villaggio di Tiscali, roccaforte difensiva di fronte all’avanzata romana.

Cala Gonone

Un’affascinante e sinuosa discesa porta sino alla frazione di Cala Gonone, celebre per insenature e calette, attrazione di appassionati di natura e avventura o di romantiche escursioni in barca. Si adagia su una ripida collina che degrada sino al mare: qua risaltano spiagge di sabbia dorata come Cala Cartoe, Ziu Martine e Cala Osalla.

Galleria Etza

La Galleria Etza, lunga circa 115 m, a Dorgali è stata costruita tra tra la prima e la seconda metà del 1800 con la funzione di collegare in modo più agevole l’antico borgo con la nota località di Cala Gonone.

Su Gorropu

È il canyon più spettacolare d’Europa, nonché uno dei più profondi. Gorropu è una gola di origine erosiva, lunga un chilometro e mezzo, che segna il confine tra il territorio barbaricino di Orgosolo e quello ogliastrino di Urzulei. È stata modellata nel tempo dalla forza del rio Flumineddu che scorre sul fondo, alimentato da acque che attraversano il Supramonte, in parte infiltrandosi in gallerie sotterranee, in parte riemergendo da sorgenti a valle della gola. Il torrente ha eroso la roccia calcarea fino a formare il canyon. Le sue pareti racchiudono fossili che svelano la genesi sottomarina, avvenuta tra 190 e 60 milioni di anni fa.

Cala Luna

Via mare o con un suggestivo e impegnativo trekking, si giunge a Cala Luna, al confine con Baunei, una delle spiagge più famose dell’Isola, uno dei luoghi più incantevoli del Mediterraneo, caratterizzato da sabbia finissima e circondata da un bosco di oleandri fa da cornice: è lo scenario del cult ‘Travolti da un insolito destino’. Inoltrandosi, si raggiunge la Codula di Luna, una gola incastonata in ripide pareti calcaree dove si può godere dello spettacolo di ginepri millenari che fanno da guardiani, da tempo immemorabile, alle bellezze del posto.

Villaggio nuragico di Serra Orrios e di Neulè

Si erge sull’altopiano del Gollei, nel territorio di Dorgali, a circa dieci chilometri dal centro abitato, circondato da aspri rilievi, ulivi millenari e macchia mediterranea. Serra Orrios è uno dei complessi nuragici meglio conservati: qui è garantito un viaggio nel tempo in un villaggio-santuario, interamente costruito in blocchi di basalto, che per dimensioni e struttura architettonica, rappresenta un insediamento proto-urbano che presuppone una progettazione.

Tomba dei giganti di S'Ena e Thomes

La tomba dei giganti di s’Ena ‘e Thomes è il monumento funerario nuragico più importante dell’Isola: si presenta maestosa, simile a come doveva essere migliaia di anni fa. Risalente al Bronzo Antico (1800-1600 a.C.), si trova nel territorio di Dorgali, a sei chilometri dal villaggio nuragico di Serra Orrios e a circa 17 dal centro abitato, lungo la strada per Lula.

Villaggio di Tiscali

Un tesoro archeologico celato nella cresta di un monte, in un suggestivo angolo delle Barbagie. Il villaggio ipogeo di Tiscali è un insediamento nuragico unico per topografia e architettura, incastonato in un’enorme dolina generatasi da uno sprofondamento nel ‘tetto’ del rilievo omonimo. Forse fu l’ultimo baluardo delle genti tardo-nuragiche contro l’avanzata romana. Scoperto a inizio XX secolo, è caso di studio per conoscere le civitates Barbariae che popolavano il centro-est dell’Isola in età repubblicana.

