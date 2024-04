Un piccolo paradiso dal fondale roccioso: Cala Fighera.

Con una lunghezza di 101 metri per una larghezza media di circa 5 metri, può ospitare una sessantina di persone. Non è propriamente una spiaggia ma una piccola insenatura pietrosa, con diversi accessi al mare, riparata dal vento e, per i più esperti, adatta a climbing e attività di arrampicata.

Per arrivare alla splendida spiaggia di Cala Fighera, da Cagliari si percorre viale Diaz svoltando a destra prima dell’indicazione per il Poetto, in direzione Calamosca.

Per il percorso da Calamosca si imbocca l’omonimo viale, si supera il parcheggio sulla destra e si prosegue per una strada sterrata. A questo punto si parcheggia e si prosegue a piedi per un ripido sentiero che conduce alla scogliera di Calamosca.

Cala Fighera è una spiaggia per nudisti? Tradizionalmente sì, è frequentata da nudisti.

