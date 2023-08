Chiamata “piccola Tahiti” della Sardegna, Cala Brandinchi è la perla più luminosa di San Teodoro, una delle spiagge più celebri della Gallura, di fronte all’area marina protetta di Tavolara.

Descrizione della spiaggia – Cala Brandinchi è una spiaggia dalla bellezza esotica, si distende tra Punta Sabbatino e Capo Coda Cavallo, lembo di terra granitica proteso nel mare. La lunga e stretta striscia di sabbia bianca, fine e compatta, s’immerge nell’acqua limpida e cristallina.

Vanta uno dei bassofondali più tipici e straordinari della Sardegna, per la colorazione verde-turchese, dovuta alla sabbia finissima e bianca, che conferisce all’acqua straordinarie colorazioni, fino all’azzurro e al blu cobalto. Riflessi scuri appaiono là dove affiorano gli scogli, habitat di una ricca fauna marina e oasi per amanti di snorkeling.

Come raggiungere Cala Brandinchi – Percorrere verso nord (per circa 6 km) la ss125 dalle frazioni Traversa e Suaredda di San Teodoro (o, da Olbia, sempre sulla ss 125, circa 19 km); deviare a destra (est, cartello indicatore) sulla evidente strada per la costa di Capo Coda Cavallo.

Dopo 900 m circa, quando inizia la pineta, una deviazione non segnalata, sempre a destra, conduce alla bellissima e riparata baia; tenersi sulla sinistra, e prendere ancora a sinistra (nord; presso una cabina elettrica, circa 1,3 km) per la zona nord; prendere a destra per quella sud della spiaggia (circa 1,5 km).

Quali attività fare a Cala Brandinchi? – Oltre a godersi la splendida spiaggia è possibile praticare attività con kayak, canoe e gommoni. Si può anche giocare a beach volley.

Servizi a Cala Brandinchi – A Cala Brandinchi si possono noleggiare ombrelloni, lettini, pedalò. Presente un molo che accoglie imbarcazioni da diporto di piccole dimensioni. Ingresso e posteggio a pagamento.

