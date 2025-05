Non sono preghiere, non sono poesie. Non del tutto, almeno. I gosos – o goccius, gotzos, goggius, a seconda della latitudine linguistica sarda – sono una frontiera tra fede e folklore, una liturgia parallela che da secoli vibra tra le pieghe dell’Isola.

Canti devozionali in lingua sarda, di chiara eredità iberica, che ancora oggi risuonano nelle feste votive, nelle processioni, nei pellegrinaggi di paese. La loro bellezza è nella voce, nel ritmo, nella richiesta reiterata di intercessione. Ma sotto l’invocazione, pulsa un’antropologia del sacro: i gosos raccontano la Sardegna profonda meglio di qualsiasi saggio.

Nati dalla radice latina gaudium – gioia – e mediati dalle forme catalane (goigs) e castigliane (gozos), questi inni paraliturgici sono sopravvissuti ai secoli grazie alla forza del canto collettivo e a una spiritualità che si intreccia con la vita quotidiana, la terra e il lavoro.

Ogni gosos è un piccolo poema. Spesso dedicato a un santo locale, alterna strofe celebrative a suppliche dirette, in cui si chiede non solo protezione spirituale, ma anche salute, raccolti abbondanti, liberazione da disgrazie. In questo modo i gosos diventano non solo canti religiosi, ma anche un’offerta in cambio di una grazia.

Prendiamo, ad esempio, Is goccius (variante campidanese) di San Lussorio: diciotto strofe più una di invocazione, cantate con devozione antica dai fedeli alla fine di ogni celebrazione in suo onore. Il testo ripercorre la storia del martire, ne esalta le virtù taumaturgiche, intreccia elementi della historiaola – la narrazione popolare a scopo apotropaico – con il canto comunitario. È un rito che fonde la parola con la memoria, l’oralità con la teatralità.

Inoltre nei gosos sardi si può leggere anche un residuo di pratiche magico-religiose: forme arcaiche di scongiuro, formule che sopravvivono all’interno della liturgia popolare. Un fondo di “magia culturale” che riaffiora nei momenti liminali – un parto, una malattia, un raccolto in pericolo – quando la preghiera diventa necessità. E allora, più che un canto, il gosos è uno strumento che tiene unito il visibile all’invisibile.

In questo senso i gosos trasportano contenuti religiosi dall’alto verso il basso, mediati da preti, religiosi, cantori, che li adattavano alla lingua e alla sensibilità del popolo.

Così, ciò che nasceva nei conventi poteva scivolare nelle corti rurali, e viceversa. Il risultato è una letteratura orale, sfuggente, sempre attiva che si tramanda di generazione in generazione. Ecco perché, nonostante la modernità, i gosos non sono affatto spariti. Ancora oggi si scrivono, si cantano e si trasmettono. Non perché la fede non cambi, ma perché certe domande restano le stesse: proteggici, guariscici, guidaci.

Gòccius de su gloriosu màrtiri Santu Luxori

Cavalieri rispettau, de Sardigna risplendori

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Illustri e forti campioni, ses de Casteddu ornamentu,

de nobili nascimentuma de falsa religioni.

Negasa s’adorazionia su Deusu umanau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Su nomini tuu, Luxori, indicat ardenti lugi,

po chi risplendat sa grugide Gesus nostru Signori

po dissipai s’erroride is gentilis abbrazzau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

De is annus su mellus frori, a is militaris impresas

dedicas, e cun prodesas dimostras grandu valori

Dioclezianu imperadori mera stima t’ha mostrau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Unu salmu in sa scrittura, haendi liggiu po accidenti

has provau internamenti una celesti dorciura

po custa sola letturases cunvertiu e battiau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Spintu de onori veementi, abbandonas cun pretesa

onoris, domu e ricche sapo bivi penitenti

senze consorziu de genti,in d’una grutta inserrau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Accanta de Monteleone, est cussa grutta orrorosa

innia grata e deliziosa ti fissas s’abitazioni

su digiunu e s’orazioni est su pastu prelibau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Biendu chi s’idolatria, tottu s’isola infettara

lassas cussa grutta amada e partis cun allegria

ses a tottus, lugi e ghia po distruggi su peccau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Dealasiu su presidenti, sci chi sa lei pagana

disprezzasa, e a sa cristiana has cunvertiu meda genti

dona ordini imponenti po chi bengas arrestau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

S’astutu circat maneras, de ti podi dissuadiri

e prontas ti fait biri penas duras e severas;

cun rexionis is prus veras d’has cunvintu e annientau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

«Mi declaru Cristianu », intrepidu ddi respundis

avvilessis e cunfundis su Presidenti romanu;

chi crudeli e disumanu t’hat a morti cundennau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Delasiu tennit timori, de unu motu populari,

poita ses de singulari parentela e de valori ;

e a Fordongianus s’onori de unu martiri hat donau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

De Casteddu a Fordongianus, ses portau segretamenti;

ti flagellant’aspramenti in d’unu modu inuman ;

non ti lassant ossu sanu, ses po mortu abbandonau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Su divinu Redentori, ti risanad is feridas,

cussas grazias erricidas predicas cun prus ardori;

cali apostolu de amori ses de tottus ascurtau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

T’appariccias a sa morti penitenti in su desertu;

innia Desus ti rendit certu cussa bella e rara sorti;

cun sa fidi prus che forti a Casteddu ses torrau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Delasiu cun amargura scit chi ses ancora biu

e fortementi inaspriu ndi rinnovat sa cattura;

e ordinat chi cun premura bengias foras degogliau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Send’andendu a su destinu sighiu t’hanti dus pippius

in sa propriu sorti unius Zizzellicu e Camerinu;

lillus de gratu giardinu chi su Xelu hat conquistau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Selargius t’hat erricciu su sambini generosu;

e de is angelus su gosu su Spiritu hat cunsighiu ;

su corpus t’hant’affliggiu cun onori est sepultau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau

Teni de is Sardus memoria difendi sa Patria amada,

po chi sa fidi abbrazzada mantengàus cun vittoria;

de cussu sogliu de gloria proteggi su sconsolau.

Siais nostu intercessori Luxori santu avocau.

