La Sardegna, conosciuta per la sua ricca storia e cultura unica, ha avuto diversi nomi nel corso dei secoli.

Uno dei nomi più antichi è "Ichnusa", che deriva dalla parola greca "ichnos", che significa “traccia”, “segno” e anche “orma” (l’isola ha in effetti la forma di un piede e secondo alcune leggende sarebbe l’impronta lasciata da Dio sulla terra).

Un altro nome antico dell’Isola è Sardinia, la terra dei Sardi, utilizzato dagli antichi romani e più in generale nel mondo latino.

Nell'antichità, la Sardegna è stata anche chiamata Sandalion o Sandaliotis dai bizantini, ovvero “sandalo”, termine che riporterebbe anch’esso alla caratteristica forma “a piede” dell’isola.

La Sardegna è stata anche identificata con nomi più poetici, come «il grande continente» o «l'Isola felice» come la definiscono alcuni autori antichi nelle loro opere, tra cui Pausania e Plinio il Vecchio.

Ma la Sardegna è nota anche per essere stata la terra degli Shardana, popolo di guerrieri del Mediterraneo, menzionato in molte leggende e in varie fonti antiche. Il termine “Shardana” potrebbe derivare da Shard” o Sherden, nome del loro eponimo, ovvero un mitico sovrano capostipite.

Un ulteriore, leggendario capostipite del popolo che abita l’isola risponde al nome di Sardus, altro personaggio da cui potrebbe derivare il nome Sardegna. E c’è anche una donna tra i possibili eponimi: Sardò, donna leggendaria (citata da Platone) da cui ebbe origine anche il nome della città di Sardeis, in Lidia (oggi Turchia).

