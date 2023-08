Venere con le sue fasi è la foto astronomica del giorno del 26 agosto per la NASA, autore della ripresa l'astrofotografo sardo Roberto Ortu da Cabras. Venere, il pianeta che porta il nome della dea dell'amore, appare ai nostri occhi come una stella brillante, la più luminosa del cielo. I mesi scorsi Venere era visibile dopo il tramonto e nelle ultime settimane di luglio si è progressivamente avvicinato al Sole, scomparendo alla vista nelle luci del crepuscolo. Per capire la reale natura di Venere, il pianeta và osservato al telescopio. Il primo a farlo fu Galileo Galilei che notò che Venere mostrava le fasi come la Luna.

Non solo, con il cambiare della fase, Venere cambia la sua dimensione apparente, diventando più grande quando ormai se ne osserva solo un piccolo pezzo. Grazie a queste osservazioni, Galileo trovò la prova che metteva Venere attorno al Sole e di conseguenza anche gli altri pianeti, compresa la Terra. L'astrofotografo Roberto Ortu si è cimentato nella ripresa di Venere al telescopio negli ultimi mesi, dal ventitrè Maggio all'otto Agosto, riuscendo così ad immortalare questo fenomeno.

La bella ripresa è stata scelta come foto del giorno, dai curatori della pagina APOD, Astronomy Picture of the Day, patrocinata dalla NASA. Venere con le sue fasi ripreso dalla Sardegna è ora una delle foto che racconta dell'Universo, nella pagina di fotografia del cosmo più visitata al mondo.

© Riproduzione riservata