Dal 1999 l’ONU ha proclamato, nella settimana che va dal 4 al 10 ottobre, la Settimana Mondiale dello Spazio (World Space Week). L’ONU ne coordina a livello globale l’organizzazione, sotto la guida del “Comitato per l’uso pacifico dello spazio”.

Le date della World Space Week, 4 e 10 ottobre, commemorano le pietre miliari dell’ingresso dell’umanità nello spazio: il 4 ottobre 1957 venne lanciato il satellite russo Sputnik I, il primo messo in orbita dall’uomo, mentre il 10 ottobre 1967 entrò in vigore il primo Trattato internazionale dello Spazio (“Outer Space Treaty“).

La Settimana Mondiale dello Spazio rappresenta, dunque, una celebrazione internazionale dei contributi che spazio, scienza e tecnologia offrono all’umanità. In programma in tutto il mondo eventi e programmi didattici, per il 2022 ben 2.205 appuntamenti sul tema “Spazio e sostenibilità”.

Anche il Planetario dell’Unione Sarda aderisce all’iniziativa con una serie di appuntamenti che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 ottobre fra laboratori per bambini, osservazione del Sole al telescopio, ed un viaggio alla scoperta di Marte e dell'esplorazione del cosmo.

Il programma completo è disponibile sul sito del planetario.

