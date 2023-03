Ricorda un bocciolo di ciliegio ma è la foto di una stella Wolf-Rayet, che si trova nella costellazione del Saggittario, a 15mila anni luce di distanza dal nostro pianeta.

E così, mentre la Terra si prepara ad accogliere la nuova stagione, nello spazio è già primavera. L’immagine – catturata dalle lenti del telescopio James Webb – mostra nel dettaglio il corpo celeste WR 124. «Per fortuna possiamo studiarne i “petali” (di polvere) nel dettaglio», scrive la Nasa su Twitter.

L’astro in questione sarebbe «tra i più luminosi, più massicci e più brevemente rilevabili conosciuti» e si troverebbe in una fase molto delicata della sua “vita”: sarebbe infatti in procinto di morire. «Le stelle massicce – come WR 124 – attraversano i loro cicli di vita e solo alcune di esse attraversano una breve fase di “Wolf-Rayet” prima di diventare supernova, rendendo le osservazioni dettagliate di Webb di questa rara fase preziose per gli astronomi», spiega l’Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche americano in un comunicato.

«Le stelle Wolf-Rayet – continua la Nasa – si preparano a liberarsi dei loro strati esterni, dando luogo ai caratteristici aloni di gas e polvere. La stella WR 124 è 30 volte la massa del Sole e finora ha perso materiale per un valore di 10 Soli. Mentre il gas espulso si allontana dalla stella e si raffredda, la polvere cosmica si forma e brilla nella luce infrarossa rilevabile da Webb».

