Giove, il più grande pianeta del Sistema Solare, si è reso protagonista di un evento nella notte fra il 13 ed il 14 settembre. Alcuni astrofili, amatori del cielo dotati di telescopi, hanno ripreso un bagliore luminoso, apparso per pochi istanti sulla superficie del gigante gassoso.

Le prime immagini hanno subito fatto il giro del mondo e si ritiene che un piccolo asteroide sia caduto sul pianeta, disintegrandosi a contatto con la densa atmosfera.

L’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 00:39 del 14 settembre, ed il primo astrofilo a mostrarlo in un filmato è stato il brasiliano José Luis Pereira.

Al momento non ci sono stime precise sulle dimensioni dell’asteroide caduto e gli astronomi attendono altri filmati per poter valutare la sua grandezza superiore a qualche metro o decine di metri. Non è la prima volta che Giove si rende protagonista di un simile evento, nel 1994 la cometa Shoemaker-Levy 9, frantumata in vari frammenti, cadde sul pianeta dando luogo a spettacolari esplosioni, che lasciarono delle tracce scure visibili per molte settimane.

È possibile che gli osservatori astronomici e la sonda america Juno, in orbita attorno a Giove, scandaglino l’atmosfera del pianeta, per trovare traccia dell’impatto.

Il pianeta Giove ha da poco superato il punto di massima vicinanza alla Terra, ed è facilmente visibile nelle prime ore della sera, come una stella molto brillante in direzione sud-est.

Il pianeta Giove, con Saturno e la Luna, sarà oggetto delle osservazioni al telescopio aperte al pubblico e programmate dal Planetario de l’Unione Sarda per le notti di sabato 19, sabato 25 e domenica 26 settembre.

