L’arrivo dell’estate, complice le temperature miti delle notti, permette di ammirare la volta celeste e in questo fine luglio, oltre alle costellazioni, è possibile osservare al telescopio i giganti del Sistema Solare: Giove e Saturno.

Il Planetario de l’Unione Sarda nasce con lo scopo di raccontare il cielo notturno e l’Universo con un linguaggio semplice e interessante per un pubblico dai 4 ai 99 anni e ha in programma una serie di eventi di osservazione astronomica, in luoghi con un cielo incontaminato e distribuiti in tutta l’Isola.

Venerdì 30 luglio alle ore 21:30 presso la vedetta del Monte Crighine ad Allai, “Note fra Stelle e Pianeti”, in collaborazione con il CIMA, Museo Civico di Allai, gli ospiti dell’evento verranno portati in un viaggio alla scoperta dei miti antichi del cielo e del nostro universo osservando con un potente telescopio.

Sabato 31 luglio presso il Carolina Ranch a Sant’Antioco, partendo dalla visione del tramonto del Sole visto dalla tomba dei giganti di Niu de su Crobu, si percorrerà un viaggio nello spazio e nel tempo per poter poi osservare il cielo notturno con i suoi miti e i grandi pianeti con un telescopio.

Infine, domenica 1 agosto al Tempio di Antas a Fluminimaggiore, “Jazz, stelle cadenti e pianeti”, un incontro fra archeologia, musica e stelle con inizio alle ore 18:30.

Tutti gli eventi sono su prenotazione e a numero chiuso, ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.planetariounionesarda.it e sulla pagina Facebook del Planetario.

