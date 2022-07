Se una volta al mese la Luna appare piena, in questa notte del 13 luglio la Luna piena sarà nel punto più vicino alla Terra (perigeo), alla distanza di circa 357.000 Km. Chiamata Superluna, in questa notte il nostro satellite naturale apparirà più luminoso di circa il 30% rispetto ad una normale Luna piena e si mostrerà più grande di circa il 14%.

A pochi giorni dall’anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, questa notte è l’occasione giusta per osservare il nostro satellite sorgere appena tramonta il Sole, munendosi di un binocolo o telescopio, per godere della visione dei mari e crateri lunari.

Il Planetario de L’Unione Sarda, in collaborazione con la rete Astroturismo Sardegna, ha organizzato due eventi dove porterà i suoi telescopi: Villasimius presso la fortezza vecchia e Lanusei al bosco di Selene.

Per tutte le informazioni basterà collegarsi alla pagina Facebook del Planetario o chiamare i numeri 3935911339 (cooperativa Diomedea) per l’evento di Villasimius e 3801739189 per l’evento di Lanusei (cooperativa La Nuova Luna).

