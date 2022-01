Nella notte fra il 17 ed il 18 gennaio, la Luna si troverà alla distanza di circa 400.000 km dalla Terra e raggiungerà la fase di “luna piena”. In particolare, alle ore 00:58 del mattino, il lato che ci mostra il nostro satellite naturale sarà completamente illuminato dal Sole e la Luna sarà osservabile per tutta la notte.

In occasione della prima luna piena del 2022, il Planetario de l’Unione Sarda propone una visione al telescopio in diretta facebook, per mostrarla a tutti gli appassionati.

Grazie ad un potente telescopio ed accompagnati dalla narrazione dell’astrofisico Manuel Floris, si potranno ammirare i celebri mari lunari, alcuni dei crateri più appariscenti e individuare la zona dove atterrarono i primi uomini che scesero sulla Luna.

L’appuntamento è per le 21 in diretta facebook sulla pagina del Planetario de l’Unione Sarda.

