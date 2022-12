«Riva il cannoniere quando tira il rigore fa tremare il portiere». Cantava così Serafino Murru nel 1970. Cantava accompagnato dalla fisarmonica di Peppino Pippia e dalla chitarra di Pietro Fara. Rendeva omaggio agli eroi dello scudetto del Cagliari. Il brano in lingua italiana è stato eseguito con lo stile del canto in re.

Con quella canzone il grande “cantadore” nato a Ollastra Simaxis nel 1932 divenne famosissimo. In realtà era abbastanza conosciuto e apprezzato nel modo della musica folk isolana, tanto che vinse anche il prestigioso premio “L’usignolo d’oro” a Ozieri nel 1964. Ma ancora oggi, dopo più di mezzo secolo, quel brano nell’immaginario dei tifosi rappresenta la colonna sonora di una straordinaria impresa sportiva.

Serafino Murru lo registrò nei rudimentali studi della casa discografia Tirsu a Decimomannu. Salvatore Medinas, leggendario imprenditore e produttore cagliaritano, stampò un 45 giri con due canzoni: “Lo scudetto in Sardegna” (testo di Pietro Giallara) nel lato A e “Dae terra lontana” nel lato B. In copertina la foto dei campioni d’Italia.

Fu un grande successo. Non ci sono dati ufficiali sulle vendite, ma pare che avesse superato le 50 mila copie. Di sicuro entrò nelle teste e nel cuore di tantissimi sardi che la cantavano a squarciagola. Serafino Murru incise anche un’altra canzone con lo stesso stile musicale, ma dedicata esclusivamente al bomber di Leggiuno. Si intitola “Alè Riva” e resta una delle poche canzoni scritte per il numero 11 del Cagliari e della Nazionale.

Quella probabilmente più conosciuta è “Quando Gigi Riva tornerà”, firmata dal cantautore Piero Marras, incisa in un 45 giri pubblicato dalla Emi. Il brano è stato inserito anche nella colonna sonora del film diretto da Riccardo Milani e intitolato “Nel nostro cielo un rombo di tuono”.

Ecco il testo:

Quando Gigi Riva tornerà

Non ci troveranno ancora qua

Con la vita in fallo laterale

E il sorriso fermo un po' a metà

Tornerà la voglia di sognare

Quando Gigi Riva tornerà

Quando Gigi Riva tornerà

Torneremo tutti in serie A

Dopo tanti calci di rigore

Troveremo insieme l'umiltà

Per ricominciare con più cuore

Quando Gigi Riva tornerà

Crescerà la solidarietà

Ci sarà un po' più di umanità

E sapremo piangere davvero

Quando il sogno ci confermerà

Che non passerà più lo straniero

Quando Gigi Riva tornerà

Su, su, su, su

Come gli alpini

Niente più paura ormai ci fa

Su, su, su, su

Che siamo i primi

Tutti insieme verso il sole

Tutti insieme verso il sole

Quando Gigi Riva tornerà

La partita ricomincerà

Grideremo insieme, "Italia, Italia"

E patetico non sembrerà

Stretti in questo sogno che ci ammalia

Quando Gigi Riva tornerà

Una grande festa si farà

E la banda ubriaca suonerà

Per intero l'inno nazionale

Zumpa, zumpappera e zumpappà

Dio, ce ne sarà da raccontare

Quando Gigi Riva tornerà

Nel lavoro del regista romano, che racconta la storia del fuoriclasse rossoblù, sono presenti anche gli Askra, rock band di Siniscola che ha omaggiato Rombo di Tuono con “Gigi Riva”, brano del 2009 (composto da Marco Cau e Alessandro Chighini), inserito nell’album “Colores”.

Tra i canti dedicati al campione c’è “Forza Gigi Riva”, interpretato da Raffella Carrà nel 1970. L’artista scomparsa il 5 luglio del 2021, eseguì la canzone durante la trasmissione “Canzonissima”. Sul tema “Riva” si è cimentato anche il compositore Simone Pittau con un inno dedicato al fuoriclasse rossoblù. Insomma una manciata di canzoni che abbracciano diversi generi: musica colta, folk, rock e pop.

LE CANZONI DEDICATE AI CALCIATORI

Sono tantissimi i brani dedicati ai giocatori di calcio. In Rete si trova di tutto: video, testi, classifiche, consigli per l’ascolto. Per i più curiosi ecco un elenco, ovviamente parziale con titoli ed interpreti. Iniziamo da Diego Armando Maradona. La canzone più famosa dedicata al Pibe de Oro l’ha incisa Rodrigo Bueno: si intitola “La mano del Dios”. In Argentina è più conosciuta dell’inno nazionale.

Anche Manu Chao non ha resistito alla tentazione di omaggiare il fuoriclasse sudamericano. L’ha fatto prima con la band dei Mano Negra (“Santa Maradona”), poi da solista (“La vida tombola”). Sul Maradona ha detto la sua anche Pino Daniele con “Tango della buena suerte”.

Numerosissimi i brani composti per Pelè. Tra questi “O homen de três corações” (Noite Illustrada), “O rei Pelè” (Jackson do Pandeiro), “Camisa 10” (Luiz Americo). Restringendo il campo all’Italia si possono ricordare “La vita splendida del capitano” (Daniele Silvestri per Francesco Totti), “Come Totti” (Fabri Fibra), “Baggio Baggio” (Lucio Dalla), “Una vita da mediano” (Luciano Ligabue per Gabriele Oriali).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

