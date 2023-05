Il tema è importante: più se ne parla meglio è. E se della violenza di genere si occupano pure le aziende che vendono prodotti per le donne, come la Lines, e non solo, come la Vodafone, significa che la platea di persone che vengono raggiunte si moltiplica in modo esponenziale. Dunque, al di là dell’effetto pubblicitario del lancio della campagna dei due brand, l’iniziativa non può che avere effetti positivi.

Sulle confezioni degli assorbenti Lines già in vendita cè’ un QR code per scaricare Bright Sky, la app sviluppata da Vodafone che fornisce informazioni e strumenti alle donne vittime di maltrattamenti in famiglia.

Le confezioni su cui compare il QR code per il download di Bright Sky sono quelle dei pack in formato scorta in vendita nei supermercati e ipermercati di tutta Italia.

Lanciata in Italia nel 2020 da Fondazione Vodafone e già utilizzata da oltre 80mila persone, la app scaricabile gratuitamente fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una maggiore consapevolezza tra le donne che subiscono abusi in modo da portarle a gestire meglio la loro situazione. Bright Sky fornisce anche una mappatura dei servizi di supporto che si occupano di maltrattamenti, a livello locale e nazionale. È disponibile inoltre la chiamata rapida al 112, che può essere attivata con un singolo tocco su ogni pagina della app. Da circa tre mesi, inoltre, all’interno di Bright Sky c’è una sezione dedicata al tema dell’indipendenza economica, sviluppata in collaborazione con Rame, con suggerimenti e consigli su come riconoscere, difendersi e liberarsi da questa forma di abuso meno conosciuta.

«Siamo da sempre in prima linea per contribuire a creare una società libera da stereotipi e discriminazione di genere», dice Ione Volpe, FemCare & AdultCare Marketing Director di Fater. <Ci impegniamo concretamente per combattere la violenza contro le donne, che purtroppo in Italia conta ancora troppi casi, e per questo siamo lieti di collaborare con Fondazione Vodafone e favorire la diffusione della App Bright Sky, attraverso l'inserimento del QR code sulle confezioni dei nostri prodotti».

«La cronaca, i dati e il confronto costante che abbiamo con le associazioni ci dicono che gli episodi di violenza sulle donne non accennano a diminuire e spesso la violenza assume forme diverse, non solo fisica ma anche psicologica ed economica. L’accordo con un brand importante come Lines ci permette di raggiungere direttamente quelle donne che hanno bisogno di uno strumento di supporto. Con Bright Sky», afferma Adriana Versino, presidente della Fondazione Vodafone Italia, «vogliamo aiutare le donne maltrattate a prendere consapevolezza e a fare il primo passo per uscire da situazioni a rischio in modo sicuro>

Per Vodafone non è la prima iniziativa su questo delicatissimo fronte: insieme alla Fondazione Vodafone Italia è da tempo impegnata in progetti per contrastare ogni forma di violenza sulle donne, fornendo strumenti e supporto a chi ha subito abusi o si trova in situazioni di pericolo e con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla tematica e di far comprende a fondo la gravità della violenza di genere.

Per promuovere la diffusione e l’utilizzo della app Bright Sky sono state lanciate diverse campagne e progetti di sensibilizzazione. La campagna “Otto su Dieci”, su TikTok, ha raccontato in brevi video otto episodi di violenza non denunciati, scritti e interpretati da quattro giovani influencer. Il titolo della campagna riprende dei dati ufficiali del ministero dell’Interno: otto donne su dieci che hanno subìto una violenza non hanno denunciato il loro maltrattante. Con il progetto #ChiedoPerUnAmica si è voluto ricalcare una delle espressioni più utilizzate ironicamente sui social per porre domande imbarazzanti, invertendo il suo senso comune per creare un legame più confidenziale e sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere. L’iniziativa #ScrivoPerUnAmica ha portato alla pubblicazione di una raccolta di storie, raccontate da un collettivo di scrittrici, dedicate alle diverse forme di violenza di genere. Per promuovere la nuova sezione di Bright Sky sulla violenza economica, Fondazione Vodafone Italia ha realizzato la campagna social “La mimosa consiglia” nella quale vengono condivisi informazioni e suggerimenti per rendere le donne consapevoli dell’importanza di dover essere economicamente indipendenti, imparando, ad esempio, a gestire correttamente e monitorare il proprio conto corrente.

E non è ancora tutto.

Il progetto Mobile Angel, sviluppato insieme all’Arma dei Carabinieri e all’associazione Soroptimist, è invece un’iniziativa che ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle donne che subiscono o hanno subito abusi o stalking uno strumento tecnologico efficace, per permettere alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente. Il progetto, avviato il 25 novembre 2022 a Milano, Napoli e Torino, coinvolge 45 donne su segnalazione della magistratura.

Anche in azienda Vodafone ha voluto contrastare il fenomeno introducendo misure a tutela dei dipendenti con una policy sulla violenza domestica: le persone che hanno subìto o subiscono violenza, nel pieno rispetto della privacy, possono usufruire di 15 giorni di permesso retribuito, oltre che del supporto psicologico di un medico competente e di servizi di supporto psicologico. All’interno dell’accordo sul lavoro agile siglato con le organizzazioni sindacali nel novembre 2020, è inoltre prevista maggior flessibilità per le vittime di violenza, con la possibilità di richiedere una diversa modulazione della percentuale di smartworking compatibile con le necessità personali.

