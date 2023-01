«Io fidanzata con Mbappé? Falsità».

La protagonista di questa storia è una vecchia conoscenza della Domus, all’epoca ancora più modestamente Sardegna Arena. Teatro forse non del tutto adeguato per una top model della sua levatura. A riprova che anche le wags hanno una gerarchia.

A Cagliari, a parte Michela Persico, bellissima compagna di Rugani, presentatrice di programmi televisivi di successo, è passata – anche se per poco e per caso – una supermodella che, sulla carta, non ha altre competitor: Rose Bertram, 28 anni, olandese di padre belga con discendenze scozzesi e madre portoghese.

Di professione fa la top model ed è stata fidanzata a lungo con Gregory Van der Wiel, per qualche mese, nella stagione 2017/2018, in forza al Cagliari dopo qualche stagione a fornire assist per Ibrahimovic al Paris Saint Germain e, in seguito, con risultati tutt’altro che di rilievo in Turchia. A Cagliari è ancora ricordato come una meteora in campo: spaesato, quasi mai connesso con gli schemi tattici della squadra allora allenata da Massimo Rastelli prima e Diego Lopez poi, se ne andò (o il club di Giulini se ne liberò, tornando sui suoi passi) rilasciando, nelle more dei saluti, una dichiarazione polemica: «A Cagliari non c’è una mentalità vincente», disse. Sarà, ma neppure lui ha vinto: né prima né dopo. Rose, durante la permanenza in Sardegna, gli ha regalato la prima figlia. Poi la coppia ne ha avuto pure un’altra ma, alla fine, si è separata.

Lui ha smesso con il calcio, ricordando di aver sofferto, subito dopo l’addio al calcio, di stress, ansia e attacchi di panico. Lei, invece, ha continuato a sfilare nelle passerelle di tutto il mondo.

Subito dopo i Mondiali del Qatar le è stata attribuita una storia con il fuoriclasse francese del Psg Kilian Mbappé, anche lui fresco di rottura con la modella transessuale Ines Rau.

Lei e il fuoriclasse della nazionale di calcio francese erano stati avvistati insieme a New York in atteggiamenti confidenziali e da lì si erano scatenati i rumors.

E se Mbappé non si è espresso sul tema, a utilizzare i social per per quella che sembra essere una smentita della liason però è stata la stessa Bertram: «Normalmente non rispondo a pettegolezzi o voci, ma c'è una linea che non dovrebbe mai essere oltrepassata. Nelle ultime settimane, le bugie su di me hanno causato enormi danni alla mia famiglia, a me e a tutti coloro che mi circondano – ha scritto su Instagram – . Il 2023 è iniziato per me con odio e cyberbullismo. Nulla di ciò che è stato detto o scritto è vero in alcun modo. La verità non può venire da uno sconosciuto che non sa nulla della mia vita e si nasconde dietro a uno schermo». E ancora: «La cosa peggiore è che al giorno d'oggi la gente crede a qualsiasi cosa, senza bisogno di prove. In un mondo in cui avere visite, click e “mi piace” è l'unica cosa che conta, a volte ci dimentichiamo che siamo tutti persone e che il cyberbullismo può distruggere vite. Per questo sono costretta a parlare, perché se tutti dicono quello che vogliono, cominceremo a pensare che sia normale. Purtroppo ci sono ancora oggi molte persone che subiscono attacchi ingiustificati e questo mi rattrista molto».

Resta il ricordo di una bella ragazza che ha dato vetrina alle wags anche alla Domus. Del fidanzato di allora, in campo, ricordiamo solo qualche prestazione sotto tono.

