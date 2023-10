In Italia ormai il prezzo del carburante è tornato alle stelle, con benzina e diesel che nel “Servito” superano spesso la soglia dei due euro. Ma al mondo ci sono anche nazioni dove rifornire costa pochissimo. Da una parte i Pesi che estraggono il petrolio, dall’altra quelli dove il servizio è statalizzato e i prezzi controllati dal governo. Il prezzo della benzina è un fattore importante per l'economia di ogni Paese perché influisce sul costo dei trasporti, sul costo delle merci e dei servizi, e quindi sul potere d'acquisto della popolazione.

In generale, il prezzo della benzina è più alto nei Paesi sviluppati, dove il costo della vita è più elevato. Al contrario, nei in quelli in via di sviluppo, dove il costo della vita è più basso, la benzina è generalmente più economica. Secondo i dati di GlobalPetrolPrices.com, aggiornati a ottobre 2023, i Paesi dove la benzina costa meno di un euro sono quattro: il Venezuela: 0,03 dollari al litro (0,11 euro al litro), la Libia: 0,13 dollari al litro (0,47 euro al litro), l’Iran: 0,29 dollari al litro (0,99 euro al litro) e la Siria: 0,29 dollari al litro (0,99 euro al litro). Seguono poi Algeria: 0,29 dollari al litro (0,99 euro al litro), Angola: 0,31 dollari al litro (1,04 euro al litro), Kuwait: 0,32 dollari al litro (1,08 euro al litro), Russia: 0,52 dollari al litro (1,67 euro al litro) e Kazakhstan: 0,53 dollari al litro (1,70 euro al litro).

In Venezuela il carburante è praticamente gratuito, in quanto il Governo venezuelano fornisce il carburante ai cittadini a un prezzo simbolico. Il prezzo della benzina è determinato da una serie di fattori, tra cui il costo del petrolio greggio, i costi di raffinazione, le tasse e le accise: I governi di molti Paesi applicano tasse e accise per generare entrate fiscali. L’oscillazione dei prezzi del carburante si riverbera così in primo luogo sul costo dei trasporti, sia pubblici che privati. Questo può avere un impatto sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie. Non solo.

L’aumento dei prezzi alla stazione di servizio incide sul costo delle merci e dei servizi che vengono trasportati. E questo può portare a un aumento dei prezzi al consumo. Nei Paesi in via di sviluppo, dove il costo della vita è più basso, la benzina è generalmente più economica e dunque lo è anche in generale il costo della vita.

