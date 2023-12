Leonardo Pavoletti regna non solo nei minuti di recupero delle partite di calcio, indossando la maglia del Cagliari e segnando gol decisivi. Regna anche sui social. La rete contro il Sassuolo al 99esimo è l’ultima perla di un giocatore intramontabile dopo quelle contro il Frosinone (94esimo e 98esimo) e soprattutto quella di Bari, al 94esimo nella finale playoff che ha regalato il ritorno in serie A ai rossoblù guidati da Claudio Ranieri.

Il primo a scherzare è proprio lui. Nell’intervista dopo il match con il Sassuolo spiega: “Ho i piedi al contrario, ma negli ultimi minuti divento Van Basten”. Così, ancora una volta, tutti si accorgono dell’attaccante rossoblù, di questo 35enne livornese che con il Cagliari, dal 2017, ha messo a segno 45 reti. Nel suo repertorio soprattutto i gol di testa, con nove centri nella stagione 2017-2018 e dieci in quella successiva. Non abbandona mai la barca, anche quando si affonda e si finisce in serie B. Nel campionato cadetto è capitano, va a segno sette volte. Ma il sigillo più importante è quello dell’11 giugno 2023, al San Nicola di Bari: la sua zampata nel recupero significa ritorno in serie A.

E quel gol in zona Cesarini, che può diventare oramai anche zona Pavoletti, non è un caso. È lui, con una doppietta in pieno recupero, a completare la clamorosa rimonta contro il Frosinone (dallo 0-3 al 4-3). Poi l’ultima perla, con la rovesciata contro il Sassuolo. Sui social si scatenano tutti. I meme non si contano più. Come quello in cui Pavoletti diventa l’incubo dei difensori quando si supera il novantesimo: si trasforma in Jack, del film Shining: la sua faccia, nella porta bianca, prende il posto di quella di Jack Nicholson, appena scocca il 90esimo.

Uno dei meme su Pavoletti (foto pagina Facebook Cagliari Calcio)

Poi Leonardo Pavoletti santo tanto da meritarsi il cammino verso Nora insieme a Sant’Efisio il prossimo primo maggior 2024 come annunciato in una finta pagina de L’Unione Sarda. Viene tirato in ballo anche Paolo Villaggio nel secondo tragico Fantozzi, con la scena della visione La corazzata Kotiomkin: “Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che il Cagliari stava vincendo per 2 a 1 in rimonta e che aveva segnato anche Pavoletti di rovesciata, al 99esimo”. E ancora, Leonardo si traveste da Predator: “La paura non fa 90 ma 94 o 99”.

Nelle pagine sociale che parlano di calcio e raccontano di calcio, Pavoletti e il Cagliari per due giorni sono protagonisti. Su Rompipallone.it: “Chiamatela zona Pavoletti: eurogol al 99’ e finale pazzesco a Cagliari. Claudio Ranieri e i suoi ragazzi non mollano mai”. Mondo Calcistico: “Non è la rovesciata decisiva all’ultimo minuto. È l’immagine di un ragazzotto di 35 anni che continua a saltare altissimo e sopra gli altri”. Poi le parole di Ranieri: “Sa che lo uso con il contagocce ma è per allungargli la carriera” perché il mister del Cagliari sa come usare Pavoletti. Dazn celebra i rossoblù con la frase “rimonta Pavolosa”.

L'esultanza di Pavoletti (foto pagina Facebook Cagliari Calcio)

E ancora su Il calcio Latino: “Il Cagliari ha 13 punti in classifica, di questi sei li ha ottenuti dopo il novantesimo. A proposito, al minuto 99 ha segnato Leonardo Pavoletti”. Su il Calciolaio anche il racconto su Thorstvedt: trascina in campo il compagno di squadra Bajrami, a terra dopo aver colpito il cartellone “più morbido del mio materasso. Thorstvedt, in pochi secondo, riesce a prendere tutti gli insulti che non si è preso in tutta la sua vita: due spintarelle, quattro parolacce, un pizzicotto e poi si butta a per terra perché qualcuno gli ha sfiorato il piede. Nessuno ci casca. Thorstvedt si rialza, si riprende dal calcio d'angolo. Proprio lì, gol di Lapadula: 1-1. Poi si riparte, siamo al 99milaesimo, palla buttata là, Shomurodov salta proprio sopra al nostro eroe Thorstvedt e fa la sponda: Pavoletti fa gol in rovesciata: 2-1. Delirio alla Domus Arena per il Cagliari che l'ha ribaltata. Perché, alla fine, Thorstvedt, agli Dei del Calcio non dei rompere le pa..e. Loro erano lì, tranquilli a fine giornata e no, vai a stuzzicarli facendo il birichino. Eh ma, Thorstvedt, se te le cerchi allora finisce pure che quando Pavoletti si alza, e tutti vanno ad esultare, tu sei lì, in mezzo ai piedi, immobile, con il tuo 42 a favore di camera per una bel quadretto che se fossi un tuo compagno stamperei e te lo spaccherei sulla schiena”.

