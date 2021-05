Naomi Campbell è diventata mamma e tutti a chiedersi ma com’è successo?, adozione, utero in affitto, ovuli congelati, maternità surrogata? Certo, cinquantun anni sono cinquantun anni e il corpo di una donna lo sappiamo bene come funziona. Ma è davvero così importante? C’è chi lo racconta. E il racconto diventa testimonianza e il fatto di essere famoso, e metterci la faccia, spesso dà forza e coraggio a chi forza e coraggio non ne ha.

Ma c’è anche chi non lo racconta. Desiderare un figlio è un qualcosa di molto intimo, privato, profondo. Può essere un bisogno naturale o può essere una scelta ragionata, con rigore, negli anni. Signore, diciamocelo. Diventare madri a venticinque anni, il momento migliore, insegnano gli esperti, è complicato. Viviamo in un Paese che non ci aiuta. L’Università, e poi un lavoro - o direttamente un lavoro - un contratto, uno stipendio, un affitto, magari un mutuo. Le bollette, le rate, la spesa. Uscire di casa prima dell’alba e rientrarci dopo il tramonto. Accanto, un uomo che, come noi, corre, corre, corre. Per fare carriera o per far quadrare i conti. Sento spesso dire: «Un figlio si deve fare senza pensarci su troppo». Ma siamo sicure? L’Istat ci dice che continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono 420 mila e 84, quasi 20 mila in meno rispetto al 2018 e 156 mila in meno rispetto al 2008. Questo vuol dire che ci pensiamo su, altroché se ci pensiamo.

Ecco perché sono sempre più le donne che cercano un figlio a quarant’anni. Perché magari il contratto, dopo anni di precariato, è arrivato. Perché magari il monolocale è diventato un bivano, e adesso il bambino avrà la sua cameretta. Perché magari ci si sente più stanche, ma anche più sicure.

Certo, questo non è il caso di Naomi Campbell. Il suo patrimonio fa girare la testa. Ma tante volte, davanti al lavoro duro e agli uomini sbagliati, siamo tutte uguali. Veneri a metà, a rincorrere un equilibrio che chissà dov’è.

Naomi Campbell ce l’ha fatta a cinquantun anni. Monica Bellucci a 39 e 45, Susan Sarandon a 43 e 46, Laura Freddi e Antonella a 45, Halle Berry a 42 e 46, Alena Seredova a 42, Milla Jovovich a 44, Gena Davis a 45, Cameron Diaz a 47, Alessandra Martines a 49 anni. Com’è successo?, adozione, utero in affitto, ovuli congelati, maternità surrogata? Ma che importanza ha? Ascoltate bene: “Una piccola, splendida benedizione mi ha scelto per essere sua madre. Sono così onorata di accogliere quest’anima gentile nella mia vita, non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, mio angelo. Non c’è amore più grande”, ha scritto. Sì, non c’è amore più grande.

Francesca Figus

© Riproduzione riservata