Il mondo del football mondiale non è ancora del tutto pronto a superare gli stereotipi, nonostante donne arbitro, dirigenti calcistiche e molti tabu che si cerca di oltrepassare. Lo dimostra quanto accaduto nei giorni scorsi in Germania dove la notizia di una donna sulla panchina di un club nei primi cinque campionati europei, si è trasformata in un fatto di cronaca, con l’ex calciatrice presa di mira sui social dagli odiatori seriali, con insulti sessisti.

L’approdo di Marie-Louise Eta sulla panchina dell’Union Berlino segna infatti un passaggio storico per il calcio europeo. Per la prima volta, una donna è stata chiamata a guidare una squadra maschile in uno dei cinque grandi campionati del continente, la Bundesliga, rompendo un muro di cristallo che resisteva anche dopo anni di progressi nel movimento femminile. La sua nomina, seppure ad interim, ha un valore simbolico enorme: non è più soltanto una questione di eccezioni o esperimenti, ma l’ingresso, graduale, delle donne nel cuore del calcio professionistico maschile.

Il percorso

Eta peraltro non è certo una miracolata. Classe 1991, nata a Dresda, ha alle spalle una carriera da calciatrice a buon livello nel calcio femminile tedesco. Ha giocato da centrocampista in Bundesliga con club come il Turbine Potsdam e il Werder Brema, distinguendosi per intelligenza tattica e leadership. Dopo il ritiro, relativamente precoce, ha intrapreso il percorso da allenatrice, costruendo con pazienza la propria credibilità. All’Union Berlino è cresciuta all’interno del settore giovanile, fino a guidare l’Under 19 maschile, un passaggio tutt’altro che scontato. Nel 2023 era già entrata nella storia diventando la prima donna assistente in Bundesliga, lavorando nello staff della prima squadra. La promozione a capo allenatrice rappresenta quindi l’esito naturale di un percorso interno, fondato su competenze riconosciute.

Proprio questo elemento rende ancora più da condannare le reazioni che ha suscitato la sua nomina. Alla notizia sono seguiti numerosi insulti sessisti sui social, con commenti che mettevano in discussione la sua legittimità non per capacità o risultati, ma esclusivamente per il suo genere. Una dinamica purtroppo nota, che si ripete ogni volta che una donna entra in uno spazio tradizionalmente maschile. L’Union Berlino ha reagito con fermezza, condannando gli attacchi e ribadendo il proprio sostegno all’allenatrice, sottolineando come la scelta sia stata fatta esclusivamente su basi professionali.

Il club

La presa di posizione del club riflette anche l’identità particolare della società della capitale tedesca. L’Union non è una società come le altre: è un simbolo di partecipazione e radicamento popolare. Nato nella Berlino Est e rimasto a lungo ai margini del grande calcio, il club ha costruito la propria storia su un forte legame con i tifosi. Emblematico è il modello di azionariato popolare, con migliaia di sostenitori coinvolti direttamente nella vita della società, e la celebre ristrutturazione dello stadio “An der Alten Försterei”, realizzata anche grazie al lavoro volontario dei fan. Negli ultimi anni, l’Union ha compiuto una scalata sorprendente, arrivando stabilmente in Bundesliga e affacciandosi anche alle competizioni europee, senza perdere il proprio spirito originario.

È proprio in questo contesto che la scelta di affidarsi a Eta assume un significato ancora più profondo: una decisione che parla di fiducia nelle competenze interne e, allo stesso tempo, di apertura culturale. Eppure, la strada per una piena normalizzazione è ancora lunga. La storia delle donne sulle panchine maschili è fatta di scelte isolate.

I precedenti

In Italia, il nome da ricordare resta quello di Carolina Morace, che nel 1999 allenò la Viterbese in Serie C1, diventando la prima donna a guidare una squadra professionistica maschile. Un’esperienza breve, segnata da difficoltà ambientali e resistenze culturali, ma destinata a entrare nella storia. Più recente e strutturata è stata l’esperienza della francese Corinne Diacre, alla guida del Clermont Foot in Ligue 2 dal 2014 al 2017: un percorso più lungo e stabile, che ha dimostrato come una donna possa non solo arrivare, ma anche restare e competere a buon livello nel calcio maschile. Mentre in Sardegna si può citare il caso di Antonella Carta, calciatrice con oltre 700 presenze in Serie A femminile, capitana della Nazionale azzurra e allenatrice sarda tra le prime a guidare squadre maschili nei campionati dilettantistici. Esperienze lontane dai riflettori, ma importanti perché raccontano un cambiamento lento e capillare, fatto di percorsi individuali spesso segnati dalle stesse resistenze culturali emerse oggi su scala globale con il caso Eta.

La vicenda della Union Berlino, infatti, si inserisce in questa linea evolutiva, ma alza ulteriormente l’asticella. Non più serie minori o contesti periferici, bensì uno dei campionati più importanti al mondo. È un salto di qualità che inevitabilmente amplifica tutto: visibilità, aspettative, ma anche resistenze. Gli insulti ricevuti mostrano quanto il calcio maschile resti un ambiente in cui stereotipi e pregiudizi sono ancora radicati, e questo lo si vede anche quando il fischietto dell’arbitro viene affidato a una donna. Allo stesso tempo, però, la reazione del club, il sostegno di una parte consistente dell’opinione pubblica e la stessa normalità con cui Eta è stata scelta indicano che qualcosa sta cambiando.

Forse non è ancora una rivoluzione, ma è sicuramente un segnale. E come spesso accade nello sport, i simboli contano: perché aprono strade, rendono immaginabile ciò che prima non lo era. In questo senso, la panchina di Marie-Louise Eta all’Union Berlino non è solo una notizia. È un precedente importante.

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