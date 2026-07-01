Si sale a bordo a Londra di mattina. Si atterra a Sydney il giorno dopo. In mezzo: il cielo, per 22 ore di fila. Nessuno scalo. Sembra fantascienza, e invece sarà realtà a ottobre del 2027. Qantas, la compagnia di bandiera australiana, sta “costruendo” il volo più lungo della storia: Sydney–Londra senza fermate. Lo riporta il forum italiano aviazionecivile.it, dove gli appassionati hanno sviscerato ogni dettaglio.

I numeri fanno girare la testa: oltre 16.000 chilometri per a 22 ore di volo, appunto. Un giorno intero sospesi sulla Terra. L’aereo che verrà utilizzato è un Airbus A350-1000 nella versione più estrema mai costruita. Non è un aereo normale ma ridisegnato attorno a un’ossessione: il peso. Perché a queste distanze ogni grammo conta. Sul forum aviazionecivile.it si racconta che persino i vini di bordo saranno scelti in base al peso del vetro delle bottiglie. Sembra una curiosità buffa, ed è invece un problema. Se non adeguatamente considerato. Per i passeggeri, la cabina punta a sembrare più un soggiorno che una traversata: solo 238 posti, luci e menù stellari, e una zona benessere dove sgranchirsi. Il vero nemico non sarà la noia. Ma il jet lag.

Domanda: se tutto questo è davvero possibile, perché nessuna compagnia ci ha mai pensato prima? Proprio per il peso. Caricare carburante per “reggere” 22 ore, per un viaggio di 4 ore più breve rispetto agli attuali 1-stop via Singapore, significa rendere l’aereo così pesante che gran parte di quel carburante serve solo a trasportare il peso di quel carburante. Un utente di aviazionecivile.it ha calcolato che un Sydney–Londra no-stop parte con circa 50 tonnellate di carburante in più rispetto a un volo che fa scalo a Singapore. Per capire che salto sia, basta guardare indietro. Nel 1989 un 747 Qantas volò no-stop da Londra a Sydney in poco più di 20 ore: ma senza passeggeri, senza bagagli, per risparmiare peso.

Primi voli, come detto, nell’ottobre 2027: biglietti in vendita a partire da febbraio. Costo? Nessuno, per ora, si sbilancia a fare previsioni. Ma una cosa è certa: non avrà certo tariffe low cost. .

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