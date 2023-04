Una passione senza tempo, un mito che sconfigge il passare degli anni. Quando si parla di motociclette il pensiero vola inevitabilmente al mondo Harley Davidson. E proprio nell’anno del 120esimo anniversario della fondazione della casa motociclistica statunitense, fondata a Milwaukee, la Sardegna ospita oggi, domani e dopo il “Sardinia Run 2023”. Un’invasione da parte di oltre 300 partecipanti e 210 moto provenienti da tutta Italia. Tre i punti principali di ritrovo: i porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari. Poi tutti a Orosei per una due giorni che vedrà gli spostamenti anche a Nuoro e Bosa. Il tutto organizzato dalla 4 Mori Chapter Sardinia Italy, del presidente Alessandro Fois.

Ma cosa è il Sardinia Run? “È ormai un evento culturale che unisce la passione di tanti motociclisti-harleysti di tutto il Paese, con la tradizione, gli usi, i costumi e il buon cibo della nostra amata Sardegna”, spiega Fois. “A noi il compito di fare apprezzare, stimare, rappresentare i colori sardi in questo contesto, attraverso la percorrenza di itinerari unici, la visita delle località più rinomate e la degustazione gastronomica della cucina tipica. Giunta alla XVI edizione, questo di quest’anno potremo definirlo il Sardinia Run dei numeri e dei record, con iscrizioni raggiunte ad oggi pari a 303 partecipanti provenienti da tutta l’Italia e oltre”.

L’evento si ripete con cadenza biennale ha sempre riscosso un grande successo. Il programma del XVI Sardinia Run prevede tre giorni di sano divertimento, tanta bella strada da percorrere in moto, buon cibo, tradizioni locali e socializzazione. Si coniugherà anche la parte turistica con la visita di alcuni siti della zona di Orosei e con un passaggio lungo la vecchia strada statale 125, con i suoi panorami. Previsto anche l’ingresso in parata a Nuoro.

La 4 Mori, associazione sportivo-ricreativa con spirito familiare senza alcun fine di lucro, è stata fondata nel 2020. Promuove attività sportive e ricreative connesse alla pratica del motociclismo, sia turistico che sportivo, tramite il coinvolgimento dei proprietari di moto Harley-Davidson. Fa parte del mondo Hog, il primo club motociclistico di respiro mondiale sponsorizzato dalla stessa Harley-Davidson Motor Company nel 1983, coinvolgendo in sei anni più di 90.000 appassionati. Nel 2006 è stata superata la soglia del milione di soci sparsi in 119 Paesi in tutto il mondo e l’Europa in più di 60 Paesi, dalla Russia all’Arabia Saudita e dall’Islanda al Giappone. La filosofia di pensiero Hog risiede nella volontà di costruire un legame duraturo tra la Motor Company e i suoi clienti, sviluppando e proponendo una gamma di benefit associati all’appartenenza al gruppo e un intenso programma di raduni. “Questo è un anno importante per l'Harley Davidson che celebrerà i suoi 120 anni di storia. Un traguardo importantissimo, che in pochi possono vantare e che verrà ovviamente festeggiato come si deve”, ricorda ancora Fois. Tra gli appuntamenti più importanti ci sarà “Milwaukee” in programma dal 13 al 16 luglio e “Budapest”, dal 22 al 25 giugno: “Saremo presenti con una consistente delegazione”.

La 4 Mori ha organizzato numerose iniziative, alcune anche benefiche. Sempre mosse dalla passione e dal mito della due ruote più famosa al Mondo. E ora con la sedicesima edizione della Sardinia Run verranno fatte conoscere tradizioni, realtà, bellezze e cibo della Sardegna.

