La data dell’inizio delle riprese non è stata ancora annunciata. Ma ormai sembra certo che la Walt Disney stia lavorando ad un nuovo film dei Pirati dei Caraibi”, una delle saghe di maggior successo degli ultimi decenni. Nel 2022, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che un nuovo film dei Pirati dei Caraibi era in fase di studio, poi da circa un annetto non se ne è più sentito nulla. Ma nei forum specializzati e nei gruppi che raccolgono l’esercito di fan, la notizia ormai sta circolando da settimane. Il nuovo film sarà scritto da Craig Mazin e Ted Elliott, che hanno già lavorato insieme alla serie televisiva Chernobyl. In un'intervista di qualche settimana fa, Bruckheimer ha rivelato che il film sarà un "reboot" della serie, con nuovi personaggi e una nuova storia. Tuttavia, ha anche detto che Johnny Depp potrebbe tornare nel ruolo di Jack Sparrow.

Al momento, non è stata annunciata una data di uscita per il film. Tuttavia, considerando che la produzione di un film dei Pirati dei Caraibi richiede in genere diversi anni, è probabile che il film uscirà entro il 2026. La nuova pellicola andrà dunque ad aggiungersi alle cinque uscite dal 2006 al 2017, prodotte dalla Walt Disney Pictures e distribuite dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. La saga, composta da cinque film, è basata sull'attrazione Pirates of the Caribbean presente dei principali parchi a tema della Disney, compresa EuroDisney di Parigi.

Il primo film della saga, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - è stato un successo commerciale e di critica, incassando oltre 654 milioni di dollari in tutto il mondo. Una pellicola campione d’incassi che ha permesso di realizzare altri quattro sequel: La maledizione della prima luna (2006), Ai confini del mondo (2007), Oltre i confini del mare (2011), La vendetta di Salazar (2017).

La saga è incentrata sulle avventure di Jack Sparrow, un pirata carismatico e ironico. Sparrow è accompagnato da una serie di personaggi, tra cui Will Turner, Elizabeth Swann, Barbossa, Davy Jones e Calypso. Buona parte del merito del successo è derivata dal personaggio principale: Jack Sparrow, interpretato magistralmente da Johnny Depp. Archiviata la disavventura giudiziaria con l’ex moglie e le accuse di violenza che l’avevano reso incompatibile con le produzioni della Disney, ora l’attore potrebbe dunque tornare a vestire i panni del capitano della Perla Nera. Ma per vederlo bisognerà attendere almeno tre anni.

