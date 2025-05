Il grande ritorno del Grenaches du Monde in Aragona e più precisamente nel centro di Cariñena, Città Europea del Vino 2025 e a Saragozza, ha segnato un importate traguardo per le aziende sarde che hanno partecipato al blasonato concorso enologico internazionale dedicato alla grande famiglia dei Grenaches-Cannonau. La squadra italiana chiude con 40 medaglie, tre in meno rispetto allo scorso anno, edizione 2024 organizzata a Parigi. Ma con una grande trionfo della Sardegna: 32 medaglie di cui tre Double Gold assegnate alle aziende vitivinicole di Angelo Angioi di Tresnuraghes, Dario Gungui e Giuseppe Satta entrambi di Mamoiada. Complessivamente, oltre alle tre super medaglie, venti gli ori italiani e 17 gli argenti. Alla tredicesima edizione del “GdM”, svolta il 5 e 6 maggio, hanno partecipato 700 vini provenienti da 6 Paesi e oltre 50 denominazioni. Ai tavoli delle commissioni 78 esperti internazionali provenienti da 19 nazionalità diverse. A loro il compito di degustare e assegnare le medaglie Doppio Oro, Oro e Argento.

LA SFIDA Grande soddisfazione da parte degli organizzatori. «In un momento difficile per l'intero settore, che si trova ad affrontare molte sfide, il concorso internazionale Grenaches du Monde è l'espressione del dinamismo di tutte queste regioni e dell'eccezionale qualità dei vini che ci vengono affidati», dichiara Fabrice Rieu, presidente del concorso. «La Grenache è un vitigno tenace e resiliente che sa rimanere innovativo e, soprattutto, generoso». Oltre alle 15 Doppie medaglie d'oro (tre appunto all’Isola), per la prima volta è stata assegnata una medaglia d'argento a un vino rosato analcolico ottenuto da uve Grenache: «Si tratta di una tendenza fondamentale che abbiamo il dovere di riflettere», conclude Rieu. «Aragona è stata la nostra prima destinazione al di fuori di Perpignan», interviene Frédéric Galtier, coordinatore del progetto e responsabile del concorso in Spagna, «sappiamo di essere in buone mani qui, e le ambizioni combinate di Cariñena, città europea del vino, e di Saragozza, capitale internazionale del Grenache, ci hanno immediatamente convinto della rilevanza del progetto: non avremmo potuto desiderare un momento migliore per questa 13ª edizione del concorso». L'obiettivo della competizione è quello di presentare le regioni unite dalla stessa passione per il Grenache. Oltre alle due mattinate di degustazioni nel cuore dei vigneti di Cariñena, il programma prevedeva una conferenza tecnica sui terroir della Cariñena Garnacha e visite a cantine emblematiche della denominazione. È stata anche l'occasione per scoprire il fascino di Saragozza, una destinazione enoturistica di prim'ordine dove la Garnacha fa da apripista a un'esperienza unica, ricca di storia, gastronomia e attrazioni enologiche. Grenaches du Monde è un concorso annuale aperto a tutti i vini Grenache (in purezza o in assemblaggio), indipendentemente dal colore, dall'origine o dalla nazionalità. Con 163.000 ettari di vigneti, il Grenache è il settimo vitigno più coltivato al mondo. È la varietà emblematica dei Paesi mediterranei, soprattutto Spagna e Francia, che insieme rappresentano quasi il 90% della superficie vitata mondiale. Spagna, Francia e Italia sono i tre principali Paesi produttori, ma il Grenache è molto diffuso in tutto il mondo: Nord e Sud Africa, Australia, Nord e Sud America, Croazia, Grecia, Libano. Creato nel 2013 dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) di Perpignan, Grenaches du Monde è diventato un concorso itinerante, con la prima edizione trasferita in Aragona (Campo de Borja nel 2016), poi in Sardegna (2017) e in Catalogna (Terra Alta, 2018). Il Concorso è tornato a Perpignan nel 2019 e l'anno successivo è ripartito alla volta di Montpellier in collaborazione con Vins de Pays d'Oc, il principale produttore mondiale di vini rosati Grenache. Nel 2021, il Concorso si divide in 4 degustazioni in 4 capitali del Grenache: Cebreros in Spagna, Châteauneuf du Pape e Perpignan in Francia, e Ascoli Piceno in Italia. Nel 2022, la competizione è nella Navarra prima di affrontare la sfida di un debutto fuori dall'Europa, a New York nel giugno 2023. Poi Parigi con le Olimpiadi 2024. Il resto è cronaca di questi giorni.

CLASSIFICA VINI ITALIANI

DOPPIO ORO

Sardegna Cannonau Doc Scultone Cantina Angelo Angioi

Sardegna Cannonau Doc Pub Agricolo 2021 Azienda Dario Gungui

Sardegna Cannonau Riserva Doc Caramala Giuseppe Satta

ORO

Sardegna Cannonau Doc San Costantino Poderi Parpinello

Sardegna Cannonau Doc Rentiles Binzamanna Di Sara Spanu

Sardegna Cannonau Doc Valmell Cantina Santa Maria La Palma

Sardegna Cannonau Rosato Doc Rosamarina Rosé Cantina Li Seddi

Sardegna Cannonau Doc Keva Cantina Alba

Sardegna Cannonau Doc Bombarde Cantina Santa Maria La Palma

Umbria Colli del Trasimeno Gamay Divina Villa Riserva Cantina Duca della Corgna

Sardegna Cannonau Doc Terre Di Baquara Cannonau Az. Vacca Augusto Michele

Sardegna Cannonau Doc Latino Logos

Sardegna Cannonau Riserva-Doc Bodale Tenute Rossini

Sardegna Cannonau Riserva Doc Naramae Cantina Santa Maria La Palma

Umbria Colli del Trasimeno-Gamay Doc Divina Villa Cantina Duca della Corgna

Sardegna Vs Mc Surrau Metodo Classico Blanc Surrau

Sardegna Isola dei Nuraghi Igt Aria di Mari Rosato Metodo Classico Li Seddi

Sardegna Cannonau Rosato Doc Nudo Siddùra

Umbria Colli del Trasimeno Gamay Doc Poggio Pietroso Cantina Duca Della Corgna

Sardegna Cannonau Doc Arjola Rosé Cantina Argiolas

Sardegna Cannonau Doc Cannonau Le Anfore di Elena Casadei Olianas

Sardegna Vl Festa Norìa Cantina Santadi

Umbria Colli del Trasimeno Doc Grappolo Rosso Azienda Agricola Montemelino

ARGENTO

Sardegna Cannonau Riserva-Doc Sabiu Azienda Agricola Deriu Gavino

Sardegna Cannonau Riserva-Doc Cannonau Riserva Poderi Parpinello

Sardegna Cannonau Doc Eminas Eminas

Umbria Colli del Trasimeno Gamay Doc C'osa Madrevite di Chiucchiurlotto Nicola

Umbria Umbria Igt Martavello Rosé Cantina del Trasimeno Duca della Corgna

Sardegna Cannonau Doc Èrema Siddùra

Sardegna Cannonau Riserva-Doc Nùrule Cantina Sociale Dorgali

Sardegna Cannonau Riserva Doc Fòla Siddùra

Sardegna Alghero Rosato Anemone Rosé Tenute Sella & Mosca

Sardegna Cannonau Riserva Doc Ruè Cantina del Vermentino

Sardegna Cannonau Jerzu-Doc Cinquesse Vitivinicola Antichi Poderi Jerzu

Marche Marche-Rosso-Igt Cogito R Rouge Montecappone

Sardegna Cannonau Doc Cannonau Senza Solfiti Aggiunti Agricola Viticola 3 C

Marche Marche Elisetta Rosé Poderi San Lazzaro

Sardegna Cannonau Passito-Doc Maroneo Cantina Sociale Dorgali

Sardegna Cannonau Doc Sileno Ferruccio Deiana

Sardegna Cannonau Doc Medeus Tenute Sella & Mosca

