Riparte il concorso enologico Grenaches du Monde, la competizione internazionale dedicata alla grande famiglia di vitigni a cui è legato anche il Cannonau. E per festeggiare la sua decima candelina è stata scelta la Spagna. Bussola puntata sulla storica regione della Navarra, dove dal 4 al 6 maggio farà tappa una nuova edizione del grande gala dedicato al nobile rosso. Dunque aperte ufficialmente le iscrizioni dei vini.

La festa del Cannonau. Foto L'Unione Sarda

LA SFIDA Per il mondo vitivinicolo sardo si apre anche quest’anno la nuova stagione del confronto e, peché no, delle sfide. Il grande viaggio dei Grenaches approderà nella città di Olite, dove si ritroveranno centinaia di esperti, produttori e giornalisti per conoscere e degustare i vini nati da quest’uva, prodotti nel mondo. «Si torna in Spagna e precisamente in Navarra con la sua lunga tradizione di Grenache, dove si terrà la decima edizione di questo evento itinerante dedicato a questo vitigno e ai suoi terroir preferiti», fanno sapere gli organizzatori. «Grenaches du Monde è un concorso annuale aperto a tutti i vini nati da Grenache, senza restrizioni di colore, origine o nazionalità». I produttori che desiderano iscrivere i loro vini possono farlo online su grenachesdumonde.com». Fabrice Rieu, presidente del Concorso, spiega: «Per tutta l’organizzazione e per il suo ideatore, il Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, è un orgoglio veder crescere la grande famiglia di Grenaches du Monde con la Navarra come partner. In Olite abbiamo trovato un compagno ideale che condivide i nostri valori: generosità, convivialità e amicizia. Non abbiamo dubbi - aggiunge -che la qualità di questa futura edizione sarà molto promettente». Per Javier Santafé, direttore generale del Consiglio Regolatore della D.O. Navarra, un motivo di entusiasmo ma anche di responsabilità: «Siamo molto lieti di essere stati selezionati per organizzare questo prestigioso concorso internazionale», dichiara. «Riconoscimento che incoraggia le cantine e i viticoltori della Navarra a continuare lo sforzo e il lavoro che hanno fatto per mettere la Navarra sulla mappa mondiale del Grenache».

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 aprile.

Dopo questa data, i vini saranno classificati, ordinati e organizzati in serie. Saranno poi inviati a Olite per la degustazione. «Un centinaio di professionisti nazionali e internazionali del vino (importatori, distributori, giornalisti e sommelier, tra gli altri) si riuniranno nella città navarrese per degustare circa mille Grenache e selezionare i migliori», aggiungono dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon. «La scelta di Olite come sede del concorso riafferma l’impegno della Dop Navarra nei riguardi dell’uva Grenache, varietà emblematica della regione, che permette di produrre eccellenti vini rossi, rosati e bianchi.

Un vigneto di Cannonau. Foto L'Unione Sarda

LA STORIA L’intuizione di creare il Grenaches du Monde nasce all’interno del Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (Civr) di Perpignan che nel 2013 battezza il primo concorso. Da allora a oggi il Gdm ha raggiunto successi e la giusta credibilità che merita. E’ diventato un evento itinerante nel 2016 con la sua prima edizione in Aragona (Campo de Borja), poi è arrivato in Sardegna l’anno successivo, approdando ad Alghero, toccando la Barbagia e regalando una magnifica notte dei Grenages a Cagliari negli ampi locali dell’ex Manifattura tabacchi. Nel 2018 è tornato in Sapgna, nella Catalogna (Terra Alta). Il 2019 è la volta del ritorno alle origini, a Perpignan, mentre l’anno successivo si è diretto a Montpellier in collaborazione con Vins de Pays d’Oc, il principale produttore mondiale di vini rosati Grenache. Nel 2021, la pandemia ha costretto la manifestazione a dividersi in 4 degustazioni successive: Cebreros in Spagna, Perpignan e Châteauneuf-du-Pape in Francia e in Italia ad Ascoli Piceno.

IL VITIGNO Con 163 mila ettari di vigneti, la Grenache è il settimo vitigno più piantato al mondo. È la varietà emblematica dei paesi mediterranei, soprattutto della Spagna e della Francia, dato che insieme rappresentano quasi il 90% della superficie mondiale coltivata. Spagna, Francia e Italia (per oltre il 90 per cento Sardegna) sono i tre principali paesi produttori, ma la Grenache è molto popolare in tutto il mondo: Nord e Sud Africa, Australia, Nord e Sud America, Croazia, Grecia, Libano, ecc. In Spagna, è coltivato principalmente nella valle dell’Ebro: Navarra, Rioja, Aragona e Catalogna, sebbene si trovi anche in altre regioni come la Sierra de Gredos a Madrid.

