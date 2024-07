Quarant’anni fa, a novembre, usciva nelle sale cinematografiche la pellicola “Ghostbusters”, la prima di un franchise che ha conquistato il cuore di generazioni di spettatori. La sua fama non si limita ai film, ma si estende a serie animate, videogiochi, fumetti e merchandising di ogni tipo. Giusto per capirci, tanti che ancora oggi visitano la città di New York, vanno a cercare l’edificio che si trova sulla via che costeggia la parte occidentale di Central Park, a metà strada tra Columbus Circle e il memoriale di John Lennon, che nel film era la caserma dei Vigili del Fuoco dismessa, diventato poi il quartier generale degli Acchiappafantasmi.

Il mito nasce dall’idea di due sceneggiatori, Dan Aykroyd e Harold Ramis, che volevano realizzare una commedia sul paranormale. Insieme al regista Ivan Reitman, il progetto prese vita e divenne il film Ghostbusters, uscito nelle sale e subito accolto con un successo incredibile.

La pellicola narra le vicende di Peter Venkman, Raymond Stantz ed Egon Spengler, tre scienziati eccentrici che vengono cacciati dall'università a causa delle loro ricerche sui fenomeni paranormali. Decidono quindi di fondare un’impresa di disinfestazione contro i fantasmi, “The Ghostbusters”, e di mettere in pratica le loro teorie con l'ausilio di zaini protonici e trappole per catturare gli spiriti.

Il film incassò oltre 280 milioni di dollari al botteghino con un successo che si è prolungato nel tempo grazie ad un mix di commedia e azione, effetti speciali per l’epoca innovativi e le iconiche colonne sonore. Una su tutti: Ray Parker Jr. che firmò la colonna sonora, anche lei finita al numero uno in classifica per settimane.

Al primo film seguirono due sequel: Ghostbusters II (1989) e Ghostbusters: Legacy (2021), entrambi accolti con successo dal pubblico. Nel 2016 è stato realizzato un reboot al femminile, Ghostbusters (2016), che ha ricevuto recensioni contrastanti. Oltre ai film, il franchise di Ghostbusters ha avuto diverse serie animate, tra cui la celebre The Real Ghostbusters (1986-1991), e una vasta produzione di videogiochi, fumetti e merchandising. L'impatto di Ghostbusters sulla cultura popolare è innegabile: le tute degli acchiappafantasmi, i loro zaini protonici e la trappola per fantasmi sono diventati costumi di Halloween iconici e sono ancora oggi utilizzati da fan e cosplayer di tutto il mondo. Insomma, a quarant'anni dalla sua uscita, Ghostbusters continua ad essere un fenomeno di culto amato da fan di tutte le età e c’è già chi parla di una nuova pellicola prevista per il 2028.

