Orosei è stata capitale della cardiologia per due giorni. E Olbia ospiterà il gotha internazionale della specialistica nel 2027. Nella cabina di regia dei due eventi c’è Luca Bullitta, il cardioncologo che in Sardegna garantisce cure a chi combatte una battaglia duplice. Sconfiggere il tumore e prevenire il rischio di malattie cardiovascolari. Quarantadue anni, laurea e specializzazione all’Università di Sassari, cura i suoi pazienti nei poliambulatori di Orosei e Siniscola.

Proprio la sala consiliare del Comune di Orosei, di recente, è stata sede per la seconda volta in due anni di giornate di un confronto scientifico con esperti nazionali e internazionali per l'edizione 2026 de “I Percorsi del Cuore”, il congresso di cardiologia che ha visto come relatori autorevoli specialisti. Il confronto si è sviluppato sulle più recenti innovazioni nella diagnosi, nella prevenzione e nel trattamento delle malattie cardiovascolari.

Luca Bullitta ha condiviso la responsabilità scientifica dell’evento con il padre, Tonino Bullitta, e con il collega Giovanni Gazale, storici rappresentanti dell’associazione regionale cardiologi ambulatoriali, e tiene a sottolineare come il congresso abbia costituito «un'importante occasione di aggiornamento e confronto clinico, con interventi e discussioni sulle principali sfide della cardiologia contemporanea. Dalle patologie valvolari allo scompenso cardiaco, dalla cardio-oncologia all'imaging cardiovascolare avanzato, fino alla prevenzione del rischio cardiovascolare e alle nuove strategie terapeutiche: il programma ha affrontato temi di grande rilevanza per la pratica clinica quotidiana, favorendo il dialogo tra esperti di diversa provenienza e specializzazione».

Da sinistra: i cardiologi Tonino Bullitta, Luca Bullitta e Giovanni Gazale

Il fatto che Orosei abbia ospitato un appuntamento scientifico di valore è testimonianza del fatto che il comune della Bassa Baronia può coniugare alla sua riconosciuta vocazione di appetibile meta delle vacanze nel periodo estivo anche la certezza di essere punto di di riferimento per il turismo congressuale di livello europeo e mondiale. «Siamo molto soddisfatti della qualità scientifica e del confronto che ha caratterizzato questa edizione de I Percorsi del Cuore», commenta Luca Bullitta. «Abbiamo voluto creare un'occasione di incontro tra esperienze e competenze diverse, mantenendo sempre al centro le esigenze dei pazienti e la possibilità di trasferire le innovazioni scientifiche nella pratica clinica quotidiana».

Dal Nuorese alla Gallura, in un anno. Il 14 e 15 ottobre dell’anno venturo si terrà a Olbia l’edizione 2027 di Eurovalve & Structural Cardiomyopathies, uno dei principali appuntamenti scientifici internazionali dedicati alle patologie valvolari, malattie caratterizzate da un malfunzionamento del controllo del flusso di sangue. L’evento ha carattere itinerante. Quest’anno si è tenuto a Palermo nel settembre scorso, nel 2025 l’evento si svolse a Liegi, in Belgio. E fra dodici mesi approderà in Sardegna. L’ufficialità è arrivata dal professor Patrizio Lancellotti, belga di chiare origini italiane, cardiologo di fama internazionale e figura di riferimento nel settore delle valvulopatie, presente a Orosei per la recente due giorni medico-scientifica. Il suo nome è stato citato per 142mila volte in riviste scientifiche internazionali, che hanno messo in luce l’importanza dei suoi studi. E Luca Bullitta a Olbia sarà accanto a lui. Avrà il ruolo di local host, sarà insomma lo specialista che farà gli onori di casa, contribuirà all'organizzazione locale e favorirà il coinvolgimento della comunità cardiologica dell’Isola.

Da sinistra: i cardiologi Tonino Bullitta, Luca Bullitta e Giovanni Gazale

«La scelta della Sardegna rappresenta un'importante opportunità di visibilità scientifica e di collaborazione internazionale, rafforzando il legame tra i professionisti dell'isola e i principali centri europei di riferimento. L'annuncio di Eurovalve 2027 proprio durante il nostro congresso a Orosei – conclude Luca Bullitta – rappresenta un motivo di particolare orgoglio. Ringrazio il professor Patrizio Lancellotti per la fiducia e per questa importante opportunità. Ospitare un evento scientifico di tale rilievo in Sardegna sarà un'occasione preziosa per valorizzare le competenze presenti sul territorio e rafforzare il confronto con la comunità cardiologica internazionale».

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