Nostalgia in tv: come dimenticare le avventure di Brandon; Brenda; Kelly; Dylan; Steve e gli altri protagonisti dell'allegra e spensierata combriccola di studenti americani di Beverly Hills 90210? Quasi impossibile. E infatti, la serie cult creata da Darren Starr, interpretata, fra gli altri, da Jason Priestley (Brandon) Tori Spelling (Donna) e i compianti Shannen Doherty (Brenda) e Luke Perry (Dylan) entrambi scomparsi prematuramente, arriva con tutte le sue dieci stagioni dal 3 aprile su Sky.

Novità. Chissà se, tra Generazione X e Millennials, basta ancora pronunciare “90210” per far riaffiorare un mondo intero, fatto di desideri smisurati, eccessi luccicanti e inquietudini che avevano il sapore delle prime volte. Se da qualche parte resiste il ricordo dell’amore irregolare di Brenda e Dylan. E se, per riaprire quella stagione della vita, basta ancora accennare poche note di una sigla che trasformava un’ora qualunque in un appuntamento da non mancare. Dai primi anni Duemila Beverly Hills, 90210 è rimasta sepolta: citata, mitizzata, ma di fatto invisibile. Una reliquia degli anni Novanta che tutti ricordano, senza, però, poterla davvero rivedere. Ora riemerge, intera e senza tagli: non un’operazione nostalgia, ma un recupero integrale, quasi filologico. Chi la ricorda come una sequenza di triangoli amorosi e drammi adolescenziali rischia di rimanere spiazzato. Sotto la superficie patinata (ville, auto, abiti e feste), la serie ha introdotto un nuovo linguaggio: serialità lunga, evoluzione psicologica dei personaggi, conflitti e fragilità.

Una storia.L’ingresso dei gemelli Brandon e Brenda Walsh a Beverly Hills è quasi uno shock. I due arrivano impreparati dal Midwest alla vetrina californiana, dalla normalità alla competizione quotidiana, alle sfide, all’accettazione nel e del sistema. La scuola, la West Beverly Hills High, funziona come una borsa valori emotiva: status, relazioni, reputazione oscillano di continuo. E il prezzo da pagare è sempre personale. Attorno a loro non orbitano semplici comprimari. Dylan McKay, il ribelle di turno, “bello e dannato”, è una crepa aperta nell’idea tradizionale di mascolinità, un modo nuovo – all’epoca- di mostrare le proprie fragilità senza schermature. Donna Martin porta addosso un conflitto più sottile, quello tra ciò che si è e ciò che ci si aspetta di essere, una tensione che oggi chiameremmo pressione a non deludere mai. C’è poi chi insegue sogni troppo grandi per restare innocui, come David, con la musica e l’ossessione di diventare qualcuno, finisce per smarrirsi nella droga. Andrea sembra avere una traiettoria già scritta, tutta disciplina e futuro, eppure sotto la superficie affiora altro, un’inquietudine meno visibile. Steve gioca, sbaglia, ride, come se la leggerezza sia l’unico modo per non fare i conti con il resto. Kelly oscilla tra controllo e caduta, tra il bisogno di essere vista e quello di non cedere mai davvero. E Brandon resta lì, apparentemente saldo, a incarnare un equilibrio che è più fragile di quanto voglia mostrare. Episodio dopo episodio, i ragazzi di Beverly Hills si espongono, cambiano direzione, si contraddicono. Crescono, soprattutto, nel modo meno lineare possibile: quello che somiglia di più alla vita. Oggi, il ritorno della serie più cult degli anni Novanta porta inevitabilmente anche un sottotesto più cupo. I volti di Shannen Doherty e Luke Perry, scomparsi prematuramente, non appartengono più solo alla memoria televisiva. La loro assenza introduce una frattura: rivedere la serie oggi significa anche confrontarsi con il tempo trascorso.

L’eredità. La domanda, però, è un’altra: che cosa resta davvero di Beverly Hills, 90210 nel 2026? Resta un laboratorio. Un luogo in cui la televisione ha iniziato a trattare l’adolescenza come materia complessa. Resta un esperimento riuscito di lunga durata, capace di accompagnare gli adolescenti di allora per interi pomeriggi e attraversare un decennio senza perdere centralità. E resta, soprattutto, la capacità di raccontare attraverso i privilegi e l’apparenza la fragilità dei giovani. Quello di Beverly Hills è, dunque, un ritorno che toglie il filtro del ricordo, e che, con occhi più maturi e attenti, ci costringe a guardare cosa c’era davvero dietro quel numero: 90210, appunto.

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