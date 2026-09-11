Fischio d’inizio per la stagione 2026-2027 del calcio sardo. Dopo l’anticipo legato al primo turno di Coppa Italia negli scorsi due weekend, e la Serie D che ha debuttato domenica scorsa, ora tocca ai principali campionati regionali: Eccellenza e Promozione, al via rispettivamente sabato 12 e domenica 13 settembre. Due settimane più tardi, il 27, sarà la volta di Prima e Seconda Categoria mentre per la Terza (la cui organizzazione è delegata ai singoli Comitati Provinciali) la scadenza per le iscrizioni è lunedì 21. Dall’Eccellenza alla Seconda Categoria sono 226 le società partecipanti, con tante piazze di spessore e giocatori di valore.

Eccellenza

La vittoria dell’Ossese ha fatto proseguire una tradizione che vede il Nord Sardegna protagonista dell’Eccellenza (solo il Monastir nel 2025, ai playoff, è riuscito a essere promosso negli ultimi anni dalla parte Sud dell’Isola). Il torneo al via sabato sarà comunque equilibrato, con la metà delle formazioni dall’estremo superiore della regione. Sulla carta il neopromosso Alghero, l’Ilva e il Villasimius potrebbero essere le formazioni più accreditate per un torneo di vertice, da non sottovalutare le due ogliastrine Lanusei e Tortolì e la ripescata Villacidrese ora guidata da Andrea Cocco. Occhio alle novità Bonorva e Usinese. È partito, seppur fra tante difficoltà, il Tempio che con Massimiliano Paba in panchina proverà a mettere alle spalle un’estate complicata.

Le squadre: Alghero, Atletico Uri, Bonorva, Calangianus, Iglesias, Ilvamaddalena, Nuorese, Santa Teresa Gallura, Taloro Gavoi, Tempio, Terralba, Tortolì, Usinese, Villacidrese, Villasimius.

Andrea Cocco, allenatore della Villacidrese (foto Federico Cogoni)

Promozione

Nel Girone A la Ferrini, reduce da oltre un decennio in Eccellenza, sembra la squadra da battere e i due larghi successi in coppa contro il CUS Cagliari non hanno fatto altro che confermare la sensazione. Attenzione anche alle oristanesi Arborea e Tharros (quest’ultima inizia un nuovo corso, dopo l’addio di Tonio Mura) e ad altre due società storiche come Sant’Elena e Selargius, oltre al Castiadas reduce da tanti anni ai vertici. La Costa Verde è la società nata dalla fusione tra Arbus e Guspini.

Per il Girone B si spazia dall’Arzachena al Coghinas, dal Buddusò all’Ozierese, dal Bosa al Fonni e con la novità del derby fra Macomer e Macomerese, già giocato in coppa. Si preannuncia un campionato molto ricco di interesse e con tante società che puntano la parte alta della classifica, probabilmente senza una vera favorita come fu l’Alghero l’anno scorso (capace di stracciare quasi tutti i record storici).

Girone A: Accademia Sulcitana, Antiochense, Arborea, Arbus Guspini Costa Verde, Atletico Cagliari, Atletico Masainas, Cannonau Jerzu Picchi, Castiadas, CUS Cagliari, Ferrini, Samugheo, Sant’Elena, Selargius, Tharros, Uta, Vecchio Borgo Sant’Elia.

Girone B: Arzachena, Bosa, Buddusò, Campanedda, Castelsardo, Coghinas, Fonni, Li Punti, Luogosanto, Macomer, Macomerese, Monte Alma, Ovodda, Ozierese, San Giorgio Perfugas, Thiesi.

Alberto Usai (36 anni, a destra), centrocampista della Ferrini

Prima Categoria

Dei quattro gironi, il migliore per qualità sembra essere il Girone A, ricchissimo. Ma in tutti c’è molto da dire, da formazioni reduci a stagioni in Eccellenza a chi proviene dalla Seconda (con le ripescate Golfo Aranci, La Salle e Ottava).

Girone A: Azzurra Monserrato, Baunese, Capoterra, Cardedu, Decimo 07, Gioventù Sarroch, Himalaya Mulinu Becciu, Idolo, La Palma, La Salle, Pirri, San Basilio, San Vito, Sestu, Tertenia, Ulassai.

Girone B: CR Arborea, Decimoputzu, Freccia Parte Montis, Gialeto, Gonnosfanadiga, Isili, Orrolese, Perdaxius, Sadali, Santa Giusta, Sanverese, Segariu, Tonara, Verde Isola, Villamassargia, Virtus Furtei.

Girone C: Abbasanta, Atletico Bono, Bittese, Bottidda, Corrasi Junior Oliena, Dorgalese, Fanum Orosei, Ghilarza, Golfo Aranci, Lulese, Oschirese, Santu Predu, Silanus, Supramonte, Tavolara, Tuttavista Galtellì.

Girone D: Atletico Castelsardo, Badesi, Bonnanaro, Ittiri, Lanteri Sassari, Lauras, Malaspina, Olmedo, Ottava, Ploaghe, Porto Torres, San Paolo Sassari, Siligo, Sorso 1930, Stintino, Valledoria.

L'esultanza di Alessio Mulas del Golfo Aranci nella finale playoff di Seconda Categoria valsa la promozione

Seconda Categoria

Due società su tutte: le nuove realtà ASD Carbonia 1939 e US Olbia Calcio ASD, che sostituiscono le precedenti società fallite dopo la mancata iscrizione in Eccellenza di fine luglio. I minerari vanno nel Girone B, i galluresi nell’H: entrambe sono in soprannumero, devono costruire la rosa in tempi strettissimi ma si candidano a essere grandi protagoniste visto il passato glorioso dei club che li hanno preceduti. Gli altri gironi sono da quattordici società l’uno.

Girone A: Accademia Sarrabese, Belvedere Villasalto, Burcei, Castiadese, Frassinetti, Jupiter, Kalagonis, La Pineta Sinnai, Mulinu Becciu, PGS Club San Paolo, Pula, Settimo, Sinnai, Uragano Pirri.

Girone B: ASD Carbonia 1939, Asseminese, Atletico Uta, Barbusi, Bindua, Carloforte, Cortoghiana, Decimomannu, Domusnovas, Gioventù Assemini, Matzaccarese, Sant’Anna Arresi, Teulada, Ussana, Villaperuccio.

Girone C: Don Bosco Fortitudo Guspini, Escalaplano, Gesturi, Havana San Basilio, Libertas Barumini, Monreale, Pabillonis, Perdasdefogu, Santa Vittoria Esterzili, Sardara, Senorbì, Seulo, Sini Masullas, Us Mandas.

Girone D: Ales, Arcidano Calcio 2020, Atzara, Barbagia Sport, Busachese, Marrubiu, Meana Sardo, Narboliese, Nurachi, Oratorio Terralba, Polisportiva Allai, Ruinas, San Marco Cabras, Simaxis.

Girone E: Atletico Sarule, Bariese, Calagonone, Folgore, Girasole, Ilbono, Irgolese, Lodine, Ollolai, Orani, Orunese, Osini, Triei, Villagrande.

Girone F: Alà dei Sardi, Borore, Bortigali, Bultei, Burgos, Monterra, Nulese, Ottana, Pattada, Polisportiva Frassati, Pozzomaggiore, San Nicola Ozieri, Sedilo, Turalva.

Girone G: Atletico Sorso, Centro Storico Sassari, CUS Sassari, Florinas, Folgore Tissi, GSA Laerru, Minerva, Santa Lucia Sennori, Sennori, Sporting Alghero, Sporting Sassari, Turritana, Tzaramonte, Viddalbese.

Girone H: Atletico Maddalena, Berchidda, Biasì, Budonese, La Salette Olbia, Loiri, Monti, Palau, Porto Cervo, Porto San Paolo, Sant’Antonio Gallura, Siniscola Montalbo, Sporting Paduledda, Trinità, US Olbia Calcio ASD.

Una gara allo stadio Zoboli di Carbonia (foto Andrea Scano)

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