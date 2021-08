Avversarie vecchie e nuove si stagliano all’orizzonte dell’Hermaea Olbia: la squadra di Dino Guadalupi è stata inserita nel Girone A del campionato di volley femminile di Serie A2, dove incontrerà formazioni già affrontate l'anno scorso, come Sassuolo, Busto Arsizio e Marsala.

La composizione dei due gironi a 11 squadre ciascuno della stagione 2021-22, approvata oggi, vede le galluresi nel raggruppamento con la Millenium Brescia, il Volley Macerata, Marsala, Sassuolo, San Giovanni in Marignano, Ravenna, Busto Arsizio, Altino Volley, Maccalube Aragona e Assitec Volleyball Sant’Elia, con trasferte lungo tutto lo Stivale, dalla Lombardia alla Sicilia, e 22 giornate tutte da vivere prima della post season.

Il campionato prenderà il via nel weekend del 9 e 10 ottobre, insieme a quello di Serie A1: nelle prossime settimane verranno stilati i calendari della prima fase, cui seguiranno da un lato i playoff per la promozione e dall’altro la poule salvezza.

La partnership con la Gemini Arzachena e la B2

Intanto, il club comunica il rinnovo del sodalizio tra l’Hermaea e la Gemini. Per la seconda stagione consecutiva, dunque, la società guidata da Gianni Sarti potrà contare su una seconda squadra nel campionato nazionale di B2. Un progetto che ha permesso a diverse giocatrici di maturare un'esperienza formativa, "come testimoniato dai progressi, tra le altre, di Eleonora Minarelli, Flavia Nenni, Silvia Saggia e Valentina Martis, che nell'ultima annata", recita il comunicato ufficiale dell’Hermaea, "hanno avuto modo di affacciarsi alla ribalta della Serie A".

L'Hermaea Gemini, che si allenerà e giocherà le gare casalinghe ad Arzachena, prenderà parte alla B2 nel Girone N, insieme alle sarde Alfieri Cagliari, La Smeralda Ossi, San Paolo Cagliari e Ghilarza, e alle laziali Andrea Doria Tivoli, Volley Friends Roma, Fenice Roma, Ostia Volley, Revolution Roma e Talete Roma. Campionato al via tra il 16 e 17 ottobre, con due soste: quella natalizia, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, e quella pasquale, domenica 17 aprile.

Accederanno ai playoff le prime due classificate, mentre retrocederanno in C le ultime tre, con eventuale playout tra l'ottava e la nona qualora non ci siano tra le due più di 2 punti di distacco. "Anche quest'anno siamo una delle poche società in Italia a vantare una squadra in Serie A e una in B, e questo grazie alla collaborazione con la Gemini del patron Gian Mario Demuro", sottolinea con orgoglio il presidente Sarti. "Allestiremo una squadra un pochino meno giovane dell'anno scorso, che possa essere competitiva e puntare a una salvezza tranquilla".

