La conferma di Eleonora Minarelli chiude il cerchio dell’Hermaea Olbia a una settimana dall’inizio del raduno precampionato.

Il club ha ufficializzato oggi il completamento del roster a disposizione del tecnico Dino Guadalupi per la stagione 2021/22 della Serie A2 di volley femminile con la giovanissima banda tempiese, classe 2003, già aggregata alla prima squadra l’anno scorso.

"Questa conferma mi rende felice: darò il massimo per ripagare la fiducia che la società ha manifestato nei miei confronti", dice la schiacciatrice. "Il mio obiettivo per la prossima stagione è quello di crescere a livello individuale grazie all'aiuto dello staff tecnico e dare un contributo sempre più consistente alla squadra".

Cresciuta nel Tempio Volley, con cui ha vinto un campionato di Prima Divisione, nel 2018 Minarelli è passata alla Pallavolo Olbia, con cui ha disputato il torneo Under 18 cimentandosi, allo stesso tempo, anche in Serie D con il Tempio Volley. L'anno successivo ha vestito unicamente i colori della Pallavolo Olbia, dividendosi tra B2 e Under 18, mentre la scorsa estate è approdata all'Hermaea.

Parallelamente al percorso con la prima squadra biancoblù, è stata uno dei punti di forza sia dell'Hermaea Gemini in B2, che dell'Under 19 hermeina, capace di conquistare, lo scorso luglio, il titolo di campione regionale. "Siamo contenti che Eleonora faccia ancora parte dell'Hermaea: volevamo fortemente includerla nel nostro progetto", spiega il direttore generale dell’Hermaea Michelangelo Anile.

"Giocherà in pianta stabile con la prima squadra e, quando gli impegni lo consentiranno, offrirà il suo contributo anche all'Hermaea Gemini. Nell'ultima stagione ha compiuto degli importanti progressi tecnici e tattici: peccato per l'infortunio alla mano subito durante le finali nazionali, ma ha già recuperato la condizione e sarà regolarmente arruolata per l'inizio della preparazione. Crediamo molto in lei e siamo certi che saprà mettere a frutto l'importante esperienza dello scorso anno ritagliandosi un ruolo ancor più importante in Serie A".

