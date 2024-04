Dopo la salvezza che garantisce l’accesso alla A2 femminile di volley per l’undicesimo anno consecutivo, l’Hermaea Olbia festeggia un altro traguardo: il libero Sophie Blasi si aggiudica infatti il titolo di miglior ricevitrice del campionato, piazzandosi in vetta alla classifica della stagione, terminata ufficialmente giovedì con la finale playoff vinta dal Talmassons (ai danni del Busto Arsizio).

La giocatrice bolognese, classe 2002, è risultata la migliore nel suo ruolo, traguardo certificato dalle classifiche ufficiali della Lega stilate nelle ultime ore. In quella delle ricezioni perfette Sophie non ha avuto rivali, conquistando il primo posto col 49,63 per cento, ciò che le ha permesso di dare un apporto fondamentale all’Hermaea, che la scorsa estate, ingaggiandola, ci aveva visto lungo.

Le 28 presenze col club gallurese possono essere considerate la migliore stagione della carriera della giocatrice figlia d’arte (sportivamente parlando, di un cestista), riscopertasi libero lo scorso anno alla Millenium Brescia. Ma alle sue spalle, nella speciale classifica delle Top Receivers, si possono riconoscere altre due volti noti: l’ex libero Giorgia Caforio, piazzatasi al quarto posto con la maglia del Marignano (48,41 per cento), e un’altra hermeina, ovvero Bianca Orlandi, quinta col 47,02 per cento. Appena fuori dalla top ten l’altra biancoblù Sara Fontemaggi, undicesima (41,16 per cento).

Da registrare, per quanto riguarda le giocatrici dell’Hermaea, anche il quarto posto di Virginia Adriano nella graduatoria delle Top Spikers, con 446 punti realizzati.

