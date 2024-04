L’Hermaea Olbia non fallisce il match point salvezza, aggiudicandosi lo scontro diretto dell’ultimo atto della stagione con la Vtb Fcredil Bologna, piegata al GeoPalace 3-0.

Il successo sulle emiliane vale la conferma della A2 femminile di volley per l’undicesimo anno consecutivo, traguardo conquistato con le unghie e con i denti dalla squadra di Dino Guadalupi, che affronta l’appuntamento con Bologna forte del vantaggio di 2 punti in classifica ma col piglio di chi non deve dare nulla per scontato.

Le galluresi conducono fin da principio, vincendo il primo set 25-15. Nel secondo è dominio biancoblù, Hermaea a segno 25-7 e determinata a chiudere i giochi nel terzo parziale, che fa suo col punteggio di 25-17 dopo aver sprecato il primo di 8 match ball. Grande prova di squadra e palma di mvp della sfida che va a Virginia Adriano, che chiude con 21 punti realizzati.

© Riproduzione riservata