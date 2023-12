All’andata vinse l’Hermaea Olbia. Ma in vista del ritorno del match con l’Offanengo, in programma domani al PalaCoim di Offanengo, Dino Guadalupi avverte: «I paragoni con quella gara non servono a molto: per noi era un momento ben diverso della stagione, mentre nelle fila avversarie mancavano l’opposto Martinelli e la straniera De Paula».

Nel turno prenatalizio del campionato di A2 Femminile le galluresi vanno a caccia di un successo che manca da cinque turni, digiuno che ha portato Schmit e compagne a scivolare al penultimo posto del Girone B. Ma la Traporti Bressan Offanengo non è un cliente comodo, come suggeriscono il sesto posto in classifica con 16 punti (+5 sulle olbiesi) e le tre vittorie infilate contro Costa Volpino, Lecco e Macerata. «Ci troviamo ad affrontare una squadra che sta vivendo un momento di buona fiducia: Offanengo sta fornendo prestazioni continue e convincenti», conferma il coach dell’Hermaea. «Per quanto ci riguarda, l’importante sarà dare continuità tecnica e mentale alle nostre prestazioni, cosa che fin qui siamo riusciti ottenere solo a sprazzi».

Guadalupi ha ben chiara in mente la prestazione che vuole dalla sua squadra nella sfida della 5ª giornata di ritorno, penultimo appuntamento del 2023: «Nell’ultimo periodo non siamo andati bene sulla fase di muro difesa: sarà importante sistemarla per riuscire a lottare con tutte le armi a disposizione». Lo scontro salvezza perso in casa al tie-break contro il fanalino di coda Costa Volpino grida vendetta: «Siamo vogliosi di una reazione: aver quasi chiuso la partita nel terzo set per poi essere rimontati ha lasciato a tutti l’amaro in bocca». Così a Offanengo di va a dar battaglia, come assicura Guadalupi: «L’obiettivo è quanto meno quello di vendere cara la pelle e di non lasciare nulla di intentato per avere ragione di un avversario in fiducia, ma che possiamo contrastare con le nostre armi».

Squadre in campo alle 17: arbitrano Roberto Russo e Matteo Mannarino.

