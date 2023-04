La salvezza diretta al termine di una stagione di alti in casa e bassi in trasferta è il miglior risultato possibile per l’Hermaea Olbia, che ha chiuso ieri con una sconfitta l’avventura nella post season della A2 femminile di volley.

La squadra di Dino Guadalupi cede 0-3 sul campo del Volley Soverato alla 6ª e ultima giornata della poule promozione, nella quale è riuscita a conquistare appena un punto, e archivia il torneo all’ultimo posto della classifica generale con 31 punti, ma a parte il rammarico per non essere riuscite a vincere neppure una partita nella seconda fase del campionato le galluresi possono affrontare il rompete le righe senza grandi rimpianti.

«Peccato, perché emotivamente ci tenevamo a chiudere meglio, ma faccio i complimenti al Soverato, che ha giocato una partita ordinata lasciandoci pochissimi spiragli: a noi resta la soddisfazione per l’obiettivo stagionale acquisito», ha detto Guadalupi al termine della gara. Tirando le somme, l’Hermaea si è garantita la possibilità di giocare per un altro anno, decimo consecutivo, nel campionato cadetto, per non parlare del traguardo della poule promozione raggiunto per il secondo anno di fila con un roster rivoluzionato.

Le prime due stagioni di Guadalupi sulla panchina biancoblù sono, dunque, promosse a pieni voti. Tanto che la riconferma del coach brindisino non sarebbe una sorpresa.

© Riproduzione riservata