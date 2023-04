Finale di stagione agrodolce per l’Hermaea Olbia, che cede 0-3 in casa del Volley Soverato alla 6ª e ultima giornata della poule promozione ma può comunque festeggiare la possibilità di giocare nella A2 femminile di volley anche il prossimo anno.

In quello che per le galluresi sarà per il nono consecutivo nel campionato cadetto. Fuori anzitempo dalla corsa playoff, la squadra di Dino Guadalupi chiude il torneo all’ultimo posto della classifica generale con 31 punti ma si congeda senza grossi rimpianti.

Peccato per la prestazione offerta stasera contro la formazione delle ex Korhonen e Cecchi, che si impone 25-16 nel primo set, 25-19 nel secondo e 25-13 nel terzo al termine di una gara senza storia. “Oggi, dal punto di vista tecnico, abbiamo incontrato una giornata difficile”, spiega Guadalupi nel post gara. “Siamo partiti commettendo tanti errori, anche in battuta, e concedendo numerosi punti diretti all’avversario: peccato, perché emotivamente ci tenevamo a chiudere meglio. Resta la soddisfazione – conclude il coach dell’Hermaea – per l’obiettivo stagionale acquisito”.

© Riproduzione riservata