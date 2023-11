Il tanto agognato successo, finalmente, è arrivato. Contro l’Offanengo. Nel turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata della A2 femminile di volley l’Hermaea Olbia ha sconfitto la formazione lombarda 3-1, agganciandola in classifica a quota 4 nel Girone B.

Al termine del match giocato ieri sera al GeoPalace la squadra di Dino Guadalupi si è imposta 3-1 con parziali 25-18, 25-23, 22-25, 25-14 e una buona prestazione. Lecita la soddisfazione del coach. «L'approccio è stato molto aggressivo: abbiamo spinto tutti insieme, migliorando praticamente tutti gli aspetti del gioco, e i risultati si sono visti», sottolinea Guadalupi. «In questo momento le squadre sbagliano un po’ tutte, ma il rapporto con l'errore è sempre delicato. Se andiamo col freno a mano non raccogliamo nulla: una volta sollevati da questo peso, le nostre qualità sono venute fuori», dice ancora l’allenatore delle galluresi.

«Dovevamo capire da dove partire. Ci sono stati dei momenti di calo in cui abbiamo accusato troppo degli errori, ma ripartiamo da qui per progredire su tutto», conclude il tecnico, che da oggi inizierà a preparare la prossima sfida. Domenica l’Hermaea sarà di scena a Lecco. A caccia del bis che varrebbe anche la prima vittoria in trasferta.

