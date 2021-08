In attesa della composizione dei gironi e del calendario della Serie A2 di volley femminile, l’Hermaea Olbia ufficializza l’ingresso nello staff tecnico della prima squadra di Gegè Garbellini.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti nel settore giovanile, l’allenatore nativo di Treviso sarà il vice del coach Dino Guadalupi per la stagione 2021/22, al via il 25 agosto con la preparazione e il 10 ottobre con la prima giornata di campionato. "È la prima volta in assoluto che mi affaccio alla massima categoria femminile: sono contento di aver ricevuto questo incarico e cercherò di mettere a disposizione del capo allenatore tutta l'esperienza maturata in questi anni di volley", dice Garbellini, approdato in Sardegna nel 2003 alla Pallavolo Olbia, dove è stato prima team manager della formazione maschile, allora in B1, poi allenatore.

Nella stagione 2017/18 il passaggio all’Hermaea, dove, con le squadre giovanili, ha vinto diversi titoli regionali, tra cui quello U19 da vice di Michelangelo Anile.

