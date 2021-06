Un’altra centrale, una promessa del volley italiano, approda a Olbia in vista della prossima stagione nella A2 femminile: si tratta di Camilla Gerosa, classe 2001, che il nuovo coach Dino Guadalupi conosce bene per averla allenata in B1 a Offanengo.

L’ultimo colpo di mercato del club gallurese, il sesto della serie, ufficializzato oggi, è nata a Como, dove ha mosso i primi passi nella locale squadra di pallavolo, ma il suo talento non è passato inosservato, intercettato a Busto Arsizio, sponda Yamamay, dove ha giocato in B2, prima del trasferimento al Lecco, in B1, e al Chromavis Abo Offanengo.

"L'Hermaea è un'opportunità che ho voluto cogliere al volo, non solo perché non ho mai giocato in Serie A, ma anche per la presenza di coach Guadalupi, che rappresenta per me una grossa certezza", spiega la centrale lombarda. "Il mio obiettivo primario è crescere, e so che con lui potrò farlo sotto ogni punto di vista".

"Camilla si è distinta per la sua dedizione al lavoro e la sua crescita costante nell'ultima annata sportiva condivisa ad Offanengo: avendo delle caratteristiche tecniche e fisiche che completano il nostro reparto centrali, mi è sembrata una soluzione naturale", dice, invece, Guadalupi. "All'Hermaea troverà l'ambiente ideale per continuare a migliorare e allo stesso tempo per dare il suo apporto tecnico e umano alla squadra".

