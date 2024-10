All’Hermaea Olbia non riesce il bis. Reduce dal successo sull’Esperia Cremona, la squadra di Dino Guadalupi cede 1-3 all’Albese Como nell’anticipo della 3ª giornata della A2 femminile di volley, giocato stasera al Pala Francescucci di Casnate con Bernate.

La trasferta lombarda si rivela avara di soddisfazioni per le biancoblù, che pure partono bene vincendo il primo set 25-23. Peccato per il resto del match, che le padrone di casa riequilibrano conquistando il secondo parziale col punteggio di 25-21 e ribaltano imponendosi nel terzo 25-14. Le galluresi provano a opporre resistenza, ma alla fine la spuntano le lariane vincendo il quarto set 25-21 e la sfida 3-1.

Buona la prova di Alice Trampus, top scorer dell’Hermaea per la seconda gara di fila con 16 punti realizzati; in doppia cifra anche Laura Partenio (13 punti) e Piia Korhonen (10 punti). Prossimo impegno domenica in casa contro la Futura Giovani Busto Arsizio.

© Riproduzione riservata