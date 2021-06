Cambio in panchina all’Hermaea Olbia: in vista della prossima stagione nella A2 femminile di volley, il club gallurese saluta Emiliano Giandomenico e dà il benvenuto a Dino Guadalupi.

La società del presidente Gianni Sarti ha ufficializzato questa mattina l’ingaggio del 45enne tecnico brindisino, che, reduce dal biennio a Offanengo in B1, da primo allenatore ha già testato la cadetteria a Sala Consilina e a Baronissi, e la A1 da secondo tra Vicenza, Imola e Giaveno.

"Tornare in A2 rappresenta un bello stimolo: arrivo con grande entusiasmo in una società che ha saputo costruirsi pian piano una credibilità a livello nazionale, come dimostrano le otto stagioni consecutive in Serie A", spiega Guadalupi. "Abbiamo un'idea sulla costruzione dell'organico, ma solo a fine mercato potremo capire quali saranno i punti di forza da valorizzare: di certo – aggiunge il nuovo coach biancoblù – la prossima Hermaea sarà una squadra giovane, il che non significa che affronteremo il campionato in veste di comparse".

Soddisfatto Sarti. "In primis tengo a ringraziare l'allenatore uscente Emiliano Giandomenico, persona speciale e ottimo coach cui auguriamo le migliori fortune", premette il numero uno dell’Hermaea. "Quanto a Guadalupi, ho ricevuto delle referenze ottime sul suo conto: sono convinto che svolgerà un ottimo lavoro".

