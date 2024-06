Dopo la stagione vissuta da protagonista con la maglia dell’Hermaea Olbia, Bianca Orlandi era tra le giocatrici in pole per la conferma. Invece, il prossimo campionato di A2 femminile di volley lo giocherà con la maglia della Futura Volley Busto Arsizio.

La schiacciatrice milanese ha firmato col club lombardo per la stagione 2024/25: in squadra troverà un’altra ex biancoblù, Sofia Rebora, affrontata da avversaria l’anno scorso. «Quelle vissute fin qui sono state tre stagioni estremamente diverse l’una dall’altra, che però mi hanno permesso di crescere, ognuna a modo suo», spiega attraverso i canali ufficiali della Futura Volley la banda classe 2003, che ha debuttato in cadetteria nel 2021 col Montecchio. «Là ho avuto modo di confrontarmi per la prima volta in questo campionato, Brescia, l’anno dopo, mi ha fatto vivere finali di massima importanza, mentre a Olbia ho avuto modo di ritagliarmi più spazi e cercare di crescere sotto il profilo della continuità», aggiunge Orlandi, che a Busto Arsizio ritroverà Alessandro Beltrami, suo allenatore ai tempi di Brescia.

La partenza di Orlandi è stata preceduta dai saluti della palleggiatrice Dana Schmit, passata al Mondovì, dell’opposto Virginia Adriano e della centrale Islam Gannar, volate in A1, rispettivamente al Volley Bergamo e al Talmassons, ma anche del vice allenatore Stefano Cinelli, approdato anche lui nel massimo campionato col Novara di Lorenzo Bernardi. Intanto, l’Hermaea ha confermato il coach Dino Guadalupi e lo scoutman Antonio D’Ambrosio: ora, si attendono novità sul fronte roster.

