Prima in casa il 10 ottobre contro le siciliane della Maccalube Aragona, ultima di campionato il 6 marzo 2022, sempre a Olbia, con Macerata, turni infrasettimanali il 3 e il 17 novembre e sosta invernale il 2 gennaio, dopo l’ultimo appuntamento del 2021: squadre in campo il 26 dicembre, si gioca, dunque, a Santo Stefano prima del break.

La Lega Pallavolo Femminile ha pubblicato i calendari della Serie A2. Per l’Hermaea Olbia, inserita nel girone A, la stagione regolare inizierà, dunque, in casa: la speranza è di poter debuttare al PalaDeiana, sede indicata per le gare ufficiali dopo la chiusura del Geovillage, ma qualora i lavori di ristrutturazione del palazzetto del Fausto Noce non dovessero essere ultimati le ragazze di Dino Guadalupi esordiranno al PalaSport di Golfo Aranci, che già l’anno scorso le ha ospitate per tutta la stagione.

Si parte, quindi, il 10 ottobre contro Aragona, per un totale di 22 giornate e due turni di riposo, uno all’andata, che per le galluresi cade il 17 ottobre, e uno al ritorno (il 26 dicembre), in un raggruppamento dispari, a 11 squadre.

Al momento non è ancora definito il numero di retrocessioni in programma al termine della poule salvezza, mentre cambia la formula per le promozioni, che saranno comunque due, come nelle precedenti stagioni.

Promozioni

Al termine della stagione regolare la vincitrice del girone A sfiderà quella del girone B in una finale al meglio delle 5 partite che decreterà la prima squadra promossa in A1. La perdente si giocherà la promozione accedendo alle semifinali dei playoff, ai quali accederanno le formazioni classificate dal secondo al settimo posto di ogni girone al termine del campionato: sfide al meglio delle 3 gare.

Le 12 contendenti daranno vita a sei ottavi di finale, quindi le sei superstiti si affronteranno nei quarti di finale e alle tre che passeranno il turno si aggiungerà la perdente della finale promozione. Seguiranno semifinali e finale, sempre al meglio delle tre gare, con finalissima in calendario nel weekend del 21 e 22 maggio.

Retrocessioni

Le squadre che termineranno la regular season con un piazzamento tra l’ottavo e l’undicesimo posto si giocheranno la A2 attraverso la poule salvezza, un nuovo mini torneo in cui le 4 squadre del girone A incontreranno solo le avversarie del girone B, dando vita a 8 giornate complessive di post season.

Infine, la Coppa Italia che si giocherà al termine del girone di andata: vi accederanno le prime 6 squadre di ogni raggruppamento. Le prime due classificate di ogni girone si qualificano per i quarti di finale, mentre le altre partiranno dagli ottavi di finale, da disputarsi in gara unica sul campo delle migliori classificate nel weekend dell’11 e 12 dicembre.

Le vincenti degli ottavi passeranno ai quarti di finale, dove saranno ospiti, sempre in gara unica, delle prime due classificate di ogni girone (15 dicembre). Le quattro qualificate si sfideranno nelle semifinali, da disputarsi in gare di andata e ritorno (22 e 29 dicembre). La finale, come da consuetudine, si disputerà il 6 gennaio, in sede neutra, insieme alla Final Four della Coppa Italia di A1.

© Riproduzione riservata