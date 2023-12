Altro che riscatto: contro l’Orocash Picco Lecco l’Hermaea Olbia rimedia la settima sconfitta consecutiva nel campionato di A2 femminile di volley.

Nel posticipo della 6ª giornata di ritorno, giocato ieri notte al GeoPalace, la squadra di Dino Guadalupi – ormai certa, a quattro turni dalla fine della stagione regolare, di essere destinata alla poule salvezza – perde 2-3 e 2 punti pesanti nello scontro diretto con la formazione lombarda dopo aver vinto il primo set e aver sprecato un match point nel quarto set, quando la gara era sul 2-1, sul 25-24.

Le galluresi cedono con parziali 25-23, 19-25, 25-22, 25-27, 13-15 una sfida che poteva valere il sorpasso in classifica ai danni dell’avversario e l’addio alla penultima piazza del Girone B, dalla quale ripartiranno alla ripresa del torneo, dopo la sosta invernale, con un punto in più – quello conquistato ieri – e, dunque, da quota 12.

Magra consolazione dal momento che, contro Lecco, potevano essere 3. Un risultato che avrebbe permesso all'Hermaea di andarsi a giocare il 7 gennaio sul campo del Melendugno il sorpasso ai danni della compagine pugliese, quartultima in classifica. E oggi a +4, anziché +2. Come sarebbe stato se le olbiesi non avessero fallito ieri il match point.

