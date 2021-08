Ai nastri di partenza il “SummerBeach Tour”, il torneo nazionale di beach volley in programma ad Alghero il 7 e 8 agosto alla spiaggia del lido San Giovanni. La 17esima edizione verrà inaugurata dalla WebProjectCup organizzata dalla Sottorete in collaborazione con la FIPAV Sardegna e valida per la classifica di campione sardo.

L’obiettivo dell’evento, nato anni fa nella città catalana, è quello di promuovere sport e territorio e nel tempo è diventato un appuntamento atteso nel panorama regionale e nazionale.

Sono già tantissimi gli atleti iscritti – per la parte maschile e femminile – in arrivo da varie regioni.

