Offanengo fuori, Melendugno in casa, Itas Trentino in trasferta e Tenaglia Abruzzo Volley al GeoPalace. La coda della stagione regolare della A2 femminile di volley offre all’Hermaea Olbia due scontri diretti, la difficilissima gara sul campo della vice capolista Trento e la sfida col fanalino di coda del Girone B.

All’andata la squadra di Dino Guadalupi conquistò 11 dei 12 punti disponibili nei quattro confronti, ma la posta in palio adesso è più alta, e per agganciare la poule promozione servirà il massimo dell’attenzione e della tensione, perché ogni partita promette battaglia. Emblematica l’ultima gara giocata e persa in casa contro la Nuvolì Altafratte Padova, a segno al GeoPalace 3-2 in rimonta quando le galluresi, sul 2-0 e sul 27-26 nel terzo parziale avevano avuto l’occasione di chiudere in 3 set conquistando 3 punti fondamentali, a maggior ragione in uno scontro diretto com’era quello con le venete.

Al ritorno in palestra le biancoblù dovranno essere brave ad analizzare le ragioni della disfatta a partire dal calo in tutti i fondamentali, che combinato con la crescita dell’avversario è costato all’Hermaea la seconda sconfitta consecutiva e la frenata in classifica, a quota 20 e a 3 lunghezze di distanza dalla zona promozione. Da valutare le condizioni di Sara Fontemaggi, uscita per infortunio domenica all’inizio del terzo set.

© Riproduzione riservata