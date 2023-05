C'è anche Paola Egonu tra le 30 giocatrici della Nazionale femminile di pallavolo convocate in vista della Volleyball Nations League 2023. L'annuncio arriva dal ct dell'Italvolley donne, Davide Mazzanti, che ha confermato così la presenza della stella azzurra dopo il suo sfogo ai Mondiali di ottobre e le ipotesi di abbandono dell'azzurro.

La Egonu aveva raccontato la sua amarezza per cattiverie e commenti negativi, alcuni a sfondo razzista, dopo la sconfitta nella semifinale dei Mondiali contro il Brasile. Si era sfogata per quella frase ripetutagli contro per l'ennesima volta - "perché sei italiana?". E aveva anche detto: "basta tutto questo stress". Ora Egonu, alla prima convocazione dell'Italia da quel Mondiale, è nel gruppo allargato. Per ogni tappa della Volleyball Nations League 2023 il ct azzurro potrà scegliere 14 atlete. La Nazionale tricolore, detentrice del trofeo, comincerà il proprio percorso ad Antalya contro la Thailandia il 30 maggio.

Nella seconda settimana, invece, l'Italia sarà impegnata ad Hong Kong (14-18 giugno) e nell'ultima tappa a Bangkok.

Questa la lista delle 30 azzurre.

Palleggiatrici: Francesca Bosio, Giulia Gennari, Ilaria Battistoni, Rachele Morello, Alessia Orro; Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova, Adhouljok Malual, Giorgia Frosini, Paola Egonu; Schiacciatrici: Miriam Sylla, Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Alice Degradi, Sofia D'Odorico, Rebecca Piva, Caterina Bosetti, Elena Pietrini. Centrali: Anna Danesi, Marina Lubian, Sarah Fahr, Federica Squarcini, Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor, Emma Graziani, Cristina Chirichella; Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale, Sara Panetoni, Monica De Gennaro.

