Le azzurre di Velasco e dell’oristanese Alessia Orro superano in semifinale la Polonia e arrivano alla finalissima del campionato europeo di volley in corso in Turchia.

Tre a uno (25-19, 25-19, 21-25, 25-16) il conto finale dei set a Istanbul. In finale l’Italia incontrerà proprio le padrone di casa della Turchia che davanti agli oltre 10mila spettatori ha travolto la Serbia di Zoran Terzic 3-0 (25-20; 25-19; 25-20).

(Unioneonline)

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