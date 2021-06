La nuova straniera dell’Hermaea Olbia viene dall’Estonia. Si tratta di Kristiine Miilen, ruolo schiacciatrice, classe 1996, giocatrice e punto di riferimento della Nazionale del suo Paese, allenata, peraltro, dall’italiano Lorenzo Micelli.

Reduce dall’avventura in Ligue A, la massima serie del campionato francese di volley femminile, con la maglia del Vandœuvre Nancy, la Miilen è il quinto colpo di mercato del club del presidente Gianni Sarti in vista della stagione 2021/22 di A2.

Un acquisto che vanta un’esperienza europea di grande livello, avendo giocato, oltreché in Francia, in Grecia e in Finlandia. "In Francia e in Grecia in particolare Kristiine ha mantenuto ottimi standard di rendimento: Micelli – spiega il direttore generale dell’Hermaea Michelangelo Anile - ci ha dato ottime referenze sul suo conto".

Le stesse che pare aver ricevuto la diretta interessata della società gallurese. "Conosco qualcosa sull'ambiente grazie a Piia Korhonen", dice la Miilen citando l’ex opposto finlandese delle biancoblu. "Inoltre, coach Micelli mi ha incoraggiata ad accettare la proposta di Olbia. Ma non c'è voluto molto per convincermi: l'Italia, per me, è la più grande nazione di volley al mondo ed è sempre stato un mio sogno venire a giocare qui", aggiunge la giocatrice. "Non vedo l'ora di potermi allenare in questo nuovo contesto, perché il livello sarà sicuramente altissimo e potrò imparare molto".

