Natale in viaggio per l’Hermaea Olbia. Archiviato il successo in rimonta sul Tecnoteam Albese Como, sconfitto al tie-break domenica al GeoPalace, la squadra di Dino Guadalupi è pronta a partire per Busto Arsizio, dove giovedì affronterà la capolista nel turno di Santo Stefano valido per la 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

«È una squadra fortissima, ma noi dobbiamo pensare a far bene le nostre cose senza mai smarrire quelli che sono i nostri principi», commenta Guadalupi, ancora negli occhi e nella testa la vittoria contro l’Albese Como, che la sua squadra è riuscita a ribaltare sotto 0-2 e 23-24 nel terzo set. «È stata una partita divertente per gli spettatori», dice il coach. «Non mi sono piaciuti i primi due set, non tanto per il risultato, quanto per il fatto di non aver eseguito il piano partita. Soprattutto negli scambi lunghi – spiega l’allenatore dell’Hermaea – abbiamo avuto troppo fretta, agevolando il compito delle nostre avversarie».

Dal momento, però, che è andata bene non resta che godersi la vittoria, settima in campionato, e i 19 punti in classifica, che proiettano le galluresi a 2 lunghezze di distanza dalla poule promozione.

«Dopo aver rischiato di perdere in tre set, abbiamo ritrovato parte delle nostre certezze e le ragazze – conclude Guadalupi – sono riuscite a portare a casa due punti importanti».

